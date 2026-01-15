Primar liberal, despre supravegherea cu drone a construcțiilor ilegale: „Uneori hotărârea de guvern are și lucruri hazlii scrise în ea”

Primarul liberal al municipiului Orșova, Adrian Cican, a declarat joi la Antena 3 CNN că e ”într-o situație ingrată” și nu mai are de unde tăia personal. FOTO: Facebook Adrian Cican

Primarul liberal al municipiului Orșova, Adrian Cican, a declarat joi la Antena 3 CNN că e ”într-o situație ingrată” și nu mai are de unde tăia personal. Totodată, el a ironizat reglementarea ca primăriile să combată construcțiile fără autorizație cu ajutorul dronelor. „Uneori hotărârea de guvern are și lucruri hazlii scrise în ea”, a spus el, explicând că primăria pe care o conduce nu are voie, prin lege, să cumpere „obiecte de inventar”, iar ideea dronelor în Orșova riscă să lovească exact în oamenii care se încălzesc cu lemne și își țin lemnele în magazii improvizate.

Întrebat cum va reduce cheltuielile la primărie și dacă trebuie tăiat 10% din cheltuielile salariale, Adrian Cican a descris situația din Primăria Orșova ca fiind deja subdimensionată.

„Suntem într-o situație ingrată pentru că Primăria municipiului Orșov este cu 62% sub grila pe care o avem prin ordin de prefect de 130 de posturi. Noi suntem 50 de angajați”, a declarat primarul.

El a spus că analizează atent proiectul de hotărâre, pentru că efectele ar fi „cel puțin foarte” mari la nivel local. „Credeți-mă că stăm să analizăm foarte bine acest proiect de hotărâre pentru că ne va afecta pe noi cel puțin foarte mult, pentru că 10% înseamnă din tăierea în integralitate din cheltuielile de personal și vom face un mix”, a spus Cican.

Primarul a susținut că reducerile de personal nu mai sunt o soluție, pentru că aparatul e deja la limită. „Este clar că inevitabil n-avem cum să luăm doar reduceri de personal, că nu mai avem ce să reducem. Vom reduce probabil sporuri, probabil posturile care erau prinse și nebugetate, mă refer la cele pe care nu angajasem”, a subliniat el.

Întrebat concret ce sporuri pot fi tăiate în acest moment, Adrian Cican a spus că, la Primăria Orșova, sporurile sunt, practic, legate de proiectele europene.

Primarul a mai indicat că vor exista ajustări și în zona Poliției Locale: „Și bineînțeles, vom mai umbla la Poliția Locală, pentru că noi avem un număr, trebuie să revenim la 1200, nu la 1000 cum am avut și este extrem de important”.

Legat de discuția despre clădirile fără autorizație și măsurile de depistare cu drone, primarul Orșovei spune că prevederile sunt greu de aplicat, inclusiv din cauza restricțiilor de achiziții.

„Uneori hotărârea de guvernare conține și lucruri hazlii scrise în ea, pentru că dacă am vrea să cumpărăm drone, nu ne permite legea. N-avem voie să achiziționăm obiecte de inventar sub nicio formă. Dar hai să presupunem că închiriem aceste drone. Orșova are o specificitate față de alte orașe, municipii. Faptul că nu avem gaze, în general, 90% din populație se încălzește cu lemne. Unde depozitează aceste lemne? În magazii, în construcții provizorii care sigur că n-au autorizație de construcție. Închipuiți-vă cum ar fi ca eu să fac exact cum spune acest articol din ordonanța de urgență, să încep acuma să depistez ceea ce este foarte greu. Nu pot să aplic un astfel de articol fără alternative de la stat”, a spus Adrian Cican.

Întrebat despre dublarea impozitului pe cinci ani pentru construcțiile fără autorizație, primarul a spus deschis că o asemenea măsură nu poate fi aplicată în forma descrisă, mai ales în lipsa unor alternative de încălzire și a investițiilor în rețele. „Chiar dacă o să fiu acuzat acum că n-o să respect legea, vă dați seama că nu pot să aplic un astfel de articol al unei legi care nu-mi oferă varianta dată chiar de stat, prin a subvenționa sau prin a face investiții”, a afirmat Cican.