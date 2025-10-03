Primarul Capitalei anunță controale în Centrul Vechi: „Regulile pentru amplasarea teraselor trebuie respectate”

Primarul Capitalei s-a întâlnit cu antreprenorii din Centrul Vechi / sursă foto: Facebook- Stelian Bujduveanu

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, s-a întâlnit, vineri, cu antreprenorii din Centrul Vechi pentru a discuta despre regulile privind amplasarea teraselor și adaptarea lor pentru iarnă. El anunță controale în toată zona.

Potrivit acestuia, „Centrul vechi trebuie sa devină o locaţie cu care să ne mândrim”.

„Centrul vechi trebuie sa devină o locaţie cu care să ne mândrim. De aceea, am stat de vorbă cu antreprenorii care dau viaţă acestui spaţiu. Am vrut un dialog direct şi soluţii care să funcţioneze pentru toţi. Zilele următoare vom merge pe teren, stradă cu stradă, terasă cu terasă”, a scris, vineri, pe Facebook, Stelian Bujduveanu.

El a precizat că regulile pentru amplasarea teraselor trebuie respectate pentru a avea un spaţiu curat și ordonat. De asemenea, acesta a mai adăugat că, în cazul în care vor fi găsite nereguli se va cere remedierea lor.

„Regulile pentru amplasarea teraselor sunt clare şi trebuie respectate pentru a avea un spaţiu curat, ordonat şi în armonie cu peisajul istoric. Centrul Istoric trebuie să fie un spaţiu de care bucureştenii să fie mândri şi unde turiştii să se întoarcă cu plăcere”, a mai transmis primarul general interimar.