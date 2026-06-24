PSD a stabilit echipa de negociere cu celelalte partide: Ovidiu Popa, Radu Oprea şi Marian Neacşu

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că echipa de negociere cu celelalte partide în vederea încheierii unui acord pentru susţinerea parlamentară a unui Guvern PSD este alcătuită din Ovidiu Popa, Radu Oprea şi Marian Neacşu.



"Începând de astăzi, colegii care au fost mandataţi vor începe să ia legătura cu ceilalţi colegi (din celelalte partide parlamentare - n.r.). Am votat trei colegi în Biroul Permanent Naţional - liderul de grup de la Cameră, Ovidiu Popa, Radu Oprea şi Marian Neacşu", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că acordul care urmează să fie stabilit cu celelalte partide pentru susţinere parlamentară va avea ca teme PNRR, OCDE şi SAFE.



"Cred că am explicat mai devreme cum vedem noi acest acord politic, în ce coordonate şi cred că am fost clar. În PNRR, aşa cum bine ştiţi, există ţinte. Sigur că trebuie în continuare să încercăm, dacă PSD va asigura guvernarea şi va avea guvernarea, să atingem cât mai multe din aceste ţinte. Am trecut, inclusiv am enumerat mai devreme, că PNRR, SAFE, OCDE, de asemenea angajamentele financiare sunt lucruri pe care, în mod evident, trebuie să le regăsim în acest acord", a mai spus liderul social-democraţilor.



Întrebat dacă adoptarea legii salarizării cât mai rapid ar putea fi un punct sensibil în acest acord, Grindeanu a răspuns: "Noi ne dorim să aprobăm o lege a salarizării. Haideţi să fim corecţi, pentru că vorbim de 700 de milioane de euro care sunt calculaţi în acest buget, pe anul acesta, la venituri. Adică nu e valabil acel calcul pe care văd că l-au făcut unii care spuneau - haideţi să nu facem legea salarizării, fiindcă, ok, putem pierde 700 de milioane, dar pe de altă parte, costul minim este de 8 miliarde şi de la 8 miliarde în sus cresc. Dar sunt costuri viitoare. Pe bugetul din acest an sunt prinşi la venituri aceste 700 de milioane. Deci trebuie să încercăm să facem aceste lucruri. Orice Guvern ar veni, în două luni trebuie să facă lucruri pe care toate guvernele de până acum le-au făcut în aproape cinci ani, dacă vrem să tragem foarte mulţi din banii care sunt prinşi în PNRR".