Radu Marinescu: „Nicușor Dan a perceput și nemulțumirile legitime ale PSD”

Ministrul Justiției a spus că nu a existat în PSD o discuție privind asumarea funcției de premier de către Sorin Grindeanu.

Ministrul Radu Marinescu a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că nemulțumirile PSD privind coaliția de guvernare nu au apărut peste noapte și o alianță politică nu poate sta într-un singur om. Întrebat dacă demisia din Guvern este doar o strategie, întrucât Nicușor Dan are la dispoziție 15 zile pentru a semna decretele de eliberare din funcție, Marinescu a spus că nu are cum să prezică ce va face șefului statului, dar a înțeles de la Sorin Grindeanu că Nicușor Dan și-a asumat rolul de mediator în această criză politică și a perceput nemulțumirile PSD.

Ministrul Justiției a insistat că PSD este în dezacord doar cu premierul Ilie Bolojan și este dispus să continue să guverneze alături de PNL

„Poziția conducerii partidului, în acord cu decizia luată prin referendumul extins pe care l-am realizat pentru a stabili demersurile pe care le vom urma, este aceea de a merge înainte cu reliefarea poziției noastre de dezacord față de o persoană, nu față de un program sau față de ideea pro-europeană pe care o împărtășim cu toții și în acest sens, mâine va exista o demisie a miniștrilor PSD”, a spus Marinescu la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă este o strategie pentru a pune presiune în aceste negocieri pentru continuarea guvernării, Marinescu a spus că este abordarea PSD pentru „a obține un deziderat legitim exprimat”.

„Vă dați seama că, așa cum a arătat și președintele, există discuții, există încă o anumită abordare care are în vedere, repet, poziția noastră de a nu abandona sub nicio formă principiile și reforma, ci de a obține doar un deziderat legitim exprimat.

Într-o democrație și într-un stat de drept, lucrurile se fac conform legii și termenele decurg din lege și nu din ceea ce ne spune domnul președinte sau oricine altcineva. Lucrurile sunt foarte clare: 5 zile pentru premier pentru a înainta aceste demisii, apoi 15 zile pentru irevocabilitatea lor și apoi este prerogativa președintelui de a lua act de ele.

Eu pot să vă spun ceea ce am constatat personal și ceea ce ne-a transmis și domnul președinte Grindeanu. Domnul președinte al Republicii își exercită funcția de mediator. Dorește să medieze această criză politică tocmai din perspectiva unui interes superior de a rămâne uniți într-un efort pro-european și atunci stă de vorbă cu toate forțele politice.

A perceput și nemulțumirile legitime ale PSD-ului transmise astăzi. Când anume va semna sau dacă va semna sau ce va face domnul președinte nu pot să vă spun eu”, a spus Marinescu.

Ministrul Justiției a spus că nu a existat în PSD o discuție privind asumarea funcției de premier de către Sorin Grindeanu.

„O chestiune o alianță politică este întotdeauna o alianță de idei, o convergență de principii, de reforme și nu o alianță de oameni. Un om, indiferent cine ar fi el, ar trebui să țină în loc implementarea proiectelor unei alianțe”, a spus social-democratul.

Ministrul PSD a insistat, de asemenea, că amenințările cu o moțiune de cenzură ale PSD nu reprezintă o încălcare a protocolului de coaliție deoarece demersul nu a avut loc efectiv în Parlament.

„Când am plecat la drum cu această coaliție, PSD a fost apreciat ca un partener apt să performeze, să facă reforme, că altfel nu făceați alianță cu PSD, iar când PSD a dorit să promoveze câteva chestiuni care sunt în acest protocol de alianță, nu s-a acceptat. A trebuit să ne rugăm de partenerii de guvernare să trecem acel proiect social”, a spus Marinescu, adăugând că nemulțumirile PSD față de Ilie Bolojan nu au apărut „peste noapte”.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Următorul pas: miniștrii social-democrați se vor retrage din funcții.

Premierul Ilie Bolojan a refuzat și a primit mandat de la PNL să negocieze un guvern minoritar cu el ca prim-ministru cu USR, UDMR și grupul minorităților.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din Coaliția de guvernare miercuri la o primă rundă de negocieri pentru a soluționa criza politică.