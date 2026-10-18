Dronele lovite sâmbătă de avioanele F-16 sunt primele Geran cu propulsie cu reacție doborâte în România: „Zburau cu 450 km/h”

Radu Miruță a anunțat duminică, la o conferință de presă din Târgu Jiu, că dronele doborâte sâmbătă de piloții militari români aveau motor turbo-propulsor și zburau cu 450 km/h. Este pentru prima dată când astfel de drone, cel mai probabil de proveniență rusească, a adăugat ministrul interimar al Apărării, sut doborâte în România, relatează Agerpres.

„Dacă până acum erau drone pe care le ştiam foarte bine şi care zburau cu 150-170 km/h, aţi văzut probabil în spaţiul public discuţii, de două-trei săptămâni, despre drone cu motor turbo-propulsor, acele drone care au o rază de 800-900 kilometri şi care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare, zburau cu 450 km/h cele de aseară, ceea ce ne duce cu gândul că au fost drone Geran 4, de provenienţă rusească, cu turbo-propulsor. Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a spus că au înregistrate trei premiere cu privire la cele două dronele care au fost doborâte de piloţii militari români, sâmbătă seară, în spaţiul aerian al ţării noastre.

„Una, că au fost doborâte două drone consecutive, la interval de patru minute şi jumătate, una la 18:01, una la 18:05. Au plecat două avioane de vânătoare, care au nişte limitări de încărcătură şi de intervenţie... Faptul că două drone din două intrate consecutiv, în acelaşi echipaj au fost doborâte, este o premieră.

O a doua premieră este faptul că aceste drone au fost doborâte la câteva clipe după ce au intrat în spaţiul aerian românesc; prima dronă a intrat la 17:59 şi a fost angajată şi doborâtă la 18:01; nu aveau timp avioanele de vânătoare să decoleze de la Baza 86 de la Feteşti şi să ajungă în zona de interceptare dacă făceau asta după ce ar fi intrat în spaţiul aerian”, a explicat ministrul interimar al Apărării.

El a spus că această reuşită se datorează modului în care se acţionează, anticipându-se traseul ţintelor.

„Am făcut nişte analize care ne-au dus la un model care ne permite să luăm nişte decizii în avans. Modelele acestea statistice pe care le-am folosit aseară şi-au dovedit pe deplin eficienţa; avioanele de vânătoare au fost la întâmpinare, la aşteptare, fix în punctul în care s-a estimat că va exista încălcarea spaţiului aerian românesc, ceea ce este o dovadă a muncii foarte atente făcute până acum”, a declarat Miruță.

Iar cea de-a treia premieră este că dronel doborâte respective sunt primele cu motor turbo-propulsor doborâte deasupra României, acestea având o viteză de zbor mult mai mare faţă de modelele anterioare.

MApN: 97 de atacuri în apropierea frontierei în 2026

În anul 2026, până în prezent, 6 drone care au pătruns în spaţiul aerian naţional au fost doborâte şi alte 44 drone sau fragmente au fost ridicate şi neutralizate pe teritoriul României, potrivit datelor transmise duminică Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Conform MApN, în 2026 s-au înregistrat 97 de atacuri în apropierea frontierei, au fost ridicate de la sol 77 de aeronave, au avut loc 35 de pătrunderi neautorizate, 6 drone au fost doborâte, 44 de drone sau fragmente au fost identificate/ridicate/neutralizate şi 2 mine marine, aflate în derivă în ZEE sau eşuate pe ţărm, au fost neutralizate.

Cel mai recent incident derulat în contextul războiului din Ucraina s-a înregistrat sâmbătă seara, când două drone aeriene au fost angajate şi doborâte de piloţii militari români deasupra Mării Negre.

Ţintele neutralizate sâmbătă în spaţiul aerian naţional erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacţie, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

Duminică, într-o postare pe Facebook, MApN a prezentat şi imagini surprinse în timpul misiunii desfăşurate sâmbătă seară de piloţii români pentru neutralizarea celor două drone care au pătruns neautorizat în spaţiul aerian românesc.