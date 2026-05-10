Rareș Bogdan crede că PNL nu se va scinda, dar face apel să rămână la guvernare: „Decizia fără PSD chiar îmi convine”

PNL a votat, după ce Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament, să nu mai colaboreze cu PSD și să treacă în Opoziție. Foto: Agerpres

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, pentru spotmedia.ro, că nimeni nu va părăsi partidul și nici nu se va scinda, după ce Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament și PNL a votat să nu mai colaboreze cu PSD și să treacă în Opoziție. Bogdan a afirmat că decizia conducerii PNL va fi respectată de toți membrii partidului, deși au existat opinii contrare. De altfel, și europarlamentarul a spus că PNL ar trebui să rămână la guvernare, fără PSD însă.

Rareș Bogdan a spus că deși nu este un susținător al lui Ilie Bolojan, asta nu înseamnă că nu vorbeşte cu el şi că nu colaborează. Europarlamentarul PNL a afirmat că el i-a spus președintelui PNL încă din iunie anul trecut că PSD nu vrea reforme.

„I-am văzut cum s-au comportat în şedinţele de Coaliţie, trei ani la rând. Din păcate, luni de zile, în cazul lui Ilie Bolojan, şi ani, în cazul lui Ciucă sau al lui Cîţu, PSD i-a îmbrăţişat şi i-a adormit”, a declarat eurodeputatul liberal.

Rareș Bogdan a mai spus că la ședința conducerii PNL, unde s-a decis trecea în opoziție, discuțiile au fost tensionate. Totuși, în opinia sa nimeni nu va pleca din PNL, iar decizia conducerii partidului va fi respectată.

„Eu am intrat în politică în PNL şi de aici voi pleca atunci când va fi cazul. Doar PNL şi atât. Asta nu înseamnă că aş fi vreodată un aplaudac. Cu siguranţă nu sunt şi nu voi fi. Dar nici nu sunt un om care să nu respecte deciziile partidului. S-a luat o decizie, o respect – iar aceasta din urmă, cea fără PSD, chiar îmi convine. E pe gustul meu”, a spus liderul PNL.

Europarlamentarul PNL se numără printre vocile din partid care cred că PNL ar trebui să rămână la guvernare. „Bazinele electorale sunt foarte bine conturate la ora actuală, iar tendinţele din Europa arată foarte clar că ne îndreptăm într-o anumită direcţie, în care voturile se îndreaptă spre conservatorism”.