Reacția liderului USR după demisia lui Moșteanu în scandalul CV-ului: "Un om corect, un ministru integru"

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, după demisia lui Ionuț Moșteanu că acesta a acesta a fost "un ministru integru, implicat", "un om corect."

"Am un mare respect decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale.

A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui.

Îl știu pe Ionuț. Am trecut prin bune și grele. Este un om corect, un tată mândru și a ales să se implice cu curaj atunci când alții au preferat să nu se expună.

USR va rămâne neclintit în apărarea unei Românii europene, prospere și sigure.", a scris Dominic Fritz, pe pagina de Facebook.

Ionuț Moșteau a demisionat din funcția de ministru al Apărării, după o discuție pe care a avut-o vineri dimineață cu Președintele Nicușor Dan în legătură cu scandalul că și-a falsificat CV-ul. Potrivit surselor Antena3.ro, șeful statului nu i-a cerut demisia ministrului, i-a spus că „decizia îi aparține”. De asemenea, tot vineri liderii USR se reunesc într-o ședință de urgență a Biroului Național.