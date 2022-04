Site-ul PSD inactiv după ce a fost atacat de hakerii ruşi de la Killnet

Mesajul afișat la încercarea de conectare pe psd.ro este ”This site can’t be reached. psd.ro took too long to respond.”

Hackerii ruși din gruparea Killnet au declarat pe rețeaua de socializare Telegram că au atacat site-ul oficial al partidului.

PSD susține că site-ul formațiunii a fost atacat cibernetic din Rusia

„Site-ul Partidului Social Democrat a fost indisponibil vineri seara, timp de aproximativ 15 minute, în urma unui atac cibernetic venit dinspre Federaţia Rusă”, a anunțat PSD.

Potrivit reprezentanților formațiunii, departamentul IT a intervenit prompt şi a repus site-ul în funcţiune.

„Cu această ocazie, PSD îşi reafirmă apartenenţa la valorile europene şi occidentale şi condamnă invazia ilegală a Rusiei în Ucraina”, a mai transmis PSD.

Mai multe site-uri guvernamentale din România precum și site-ul unei instituții financiare au fost vineri țintele unui atac informatic de tip „Distributed Denial of Service-DDOS”. În cauză, a fost sesizat DIICOT.

În cursul zilei de astăzi, Killnet a atacat și o serie de site-uri guvernamentale și ale unor companii cu capital de stat.

Grupul de hackeri pro-rus Killnet a revendicat atacurile cibernetice asupra mai multor site-uri ale anumitor instituții din România.

Site-urile Guvernului (gov.ro), al Ministerului Apărării (mapn.ro), al CFR (cfrcalatori.ro) și al unei instituții financiare (potrivit unor surse, ar fi vorba despre OTP Bank) au fost atacate cibernetic vineri dimineață.

Grupul de hackeri Killnet a revendicat atacul și susține că acesta a venit în urma declarațiilor făcut de președintele Senatului, Florin Cîţu, potrivit cărora acesta a promis că va trimite arme letale Kievului.

”Președintele Senatului (camera superioară a parlamentului) României, Marcel Ciolacu, a emis o declarație în care a promis autorităților ucrainene „asistență maximă” în furnizarea de arme letale Kievului. Răspunsul nostru oficial, acesta este ultimul lucru pe care l-a făcut Guvernul”, scrie gruparea.