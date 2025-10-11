Sorin Grindeanu: „Dacă această coaliţie eşuează, ne așteaptă un deșert al populismului”

Coaliția de guvernare a trecut prin mai multe momente tensionate de la instalarea Executivului Bolojan în urmă cu mai bine de trei luni. Foto: Agerpres

După ce a spus la Congresul UDMR că partidele din Coaliție nu vorbesc aceeași limbă, Sorin Grindeanu a revenit asupra acestei afirmații, precizând că de cele mai multe ori se încearcă găsirea unui limbaj comun. Președintele interimar al PSD a spus că un eventual eșec al Coaliției de guvernare ar duce România într-un „deșert al populismului”.

„Am spus că, dacă această coaliţie eşuează, dincolo de acest eşec al fiecărui partid din această coaliţie, şi nimeni nu e mai vinovat sau mai puţin vinovat şi cu toţii suntem vinovaţi dacă va exista acest eşec, dincolo de asta, ştiţi ce e? Un deşert al populismului. Asta ne va aştepta şi vedem cu toţii ce se întâmplă în România în acest moment”, a spus Sorin Grindeanu sâmbătă.

Președintele interimar al PSD a atras atenția că o eventuală rupere a Coaliției trebuie evitată, iar pentru acest lucru este nevoie de dialog.

„Da, nu e simplu. Sunt patru partide de doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experienţe diferite în guvernare şi sunt lucruri pe care trebuie să le învăţăm cu toţii. Trebuie să învăţăm că într-o coaliţie de patru partide, cred că principalul instrument trebuie să fie dialogul, dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are muşchii mai mari în interiorul coaliţiei, dacă vrei să reziste această coaliţia, trebuie să vorbeşti foarte mult, să ai un dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă şi cu toţii trebuie sa facem acest efort, care nu e simplu”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că uneori în coaliţia de guvernare pare că se vorbeşte pe limbi diferite „dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noştri de la UDMR”. El a adăugat că „uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”.

Coaliția de guvernare a trecut prin mai multe momente tensionate de la instalarea Executivului Bolojan în urmă cu mai bine de trei luni. Liderii PSD-PNL-USR-UDMR nu au reușit să se înțeleagă pe reforma administrației locale, mai exact concedierile cerute de premier. De asemenea, social-democrații s-au opus impozitării cu CASS a părinților în concediu de creștere a copilului și veteranilor și vor să modifice acum legea în Parlament. Tensiuni au fost și între USR și PSD, după moartea fostului președinte Ion Iliescu. De asemenea, un alt subiect care riscă să destrame Coaliția e scrutinul pentru primăria Capitalei.