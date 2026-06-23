Sorin Grindeanu l-a anunțat pe Nicușor Dan că PSD își asumă guvernarea: „E nevoie de un guvern rapid”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Delegația PSD, condusă de Sorin Grindeanu, a ajuns la Cotroceni pentru consultările cu președintele Nicușor Dan la orele prânzului. Discuțiile au durat doar 13 minute. La final, Sorin Grindeanu a făcut declarații și a anunțat că i-a transmis președintelui este gata să-și asume guvernarea, înclusiv funcția de premier.

„PSD l-a anunțat pe președinte ca e pregătit să își asume guvernarea. Am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări. PSD e gata să formeze un guvern pe care urmare a acestor discuții pe care președintele pe care le va avea ne dorim să intre cat mai repede în funcție”, a declarat Sorin Grindeanu, a dăugând că „e nevoie de un guvern rapid”.

Sorin Grindeanu a mai precizat că nu a vorbit cu președintele despre un anumit premier, dar că PSD își asumă și această funcție.

„Nu s-a vorbit. PSD nu a făcut altceva decât că, dacă asta e soluția care se degajă, PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai spus că PSD nu va face coaliție cu AUR pentru un eventual guvern.