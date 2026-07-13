Sorin Grindeanu spune că e în continuare propunerea PSD de premier, dar că nu are majoritate: "Avem aproape 200 de voturi"

Liderul social-democraților a precizat însă că nu poate vorbi despre existența unei majorități parlamentare care să susțină această variantă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Sorin Grindeanu a afirmat luni într-un interviu pentru RTV că PSD și-a menținut la consultările de luni de la Cotroceni propunerea ca el să conducă viitorul Guvern. Liderul social-democraților a precizat însă că nu poate vorbi despre existența unei majorități parlamentare care să susțină această variantă.

Întrebat dacă Ilie Bolojan a promis la consultările anterioare de la Cotroceni că va susține un guvern minoritar al PSD, Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ. Liderul PSD a susținut că președintele Nicușor Dan i-a reamintit lui Bolojan, în cadrul consultărilor ulterioare, că la întâlnirea oficială precedentă și-a exprimat disponibilitatea de a susține fie un guvern minoritar PSD, fie unul minoritar PNL.

"Au fost două episoade. Unul în care au fost consultări cu fiecare partid în parte, unde domnul Bolojan a declarat că susține două variante. După care a existat o consultare, cum a fost azi, doar cu liderii, în care președintele a spus: Domnilor, fiind întâlnirea oficială cea trecută, consultările sunt înregistrate, fiind oficiale. Am reascultat înregistrările: domnule Bolojan, ați spus că susțineți ori PSD minoritar, ori PNL minoritar.

PSD a anunțat nu votează un guvern de tipul PNL-USR-UDMR și că rămâne o variantă, iar dumneavoastră ați spus da. Ce s-a schimbat?. Cam așa s-au desfășurat lucrurile. Președintele l-a atenționat și i-a spus că a reascultat înregistrările acestei consultări".

Sorin Grindeanu a mai spus că PSD nu a schimbat propunerea de premier, dar că în acest moment nu are majoritate:

"Nu s-a schimbat această propunere a PSD, doar că nici eu și nici ceilalți nu putem să venim și să spunem transparent că aceasta este majoritatea.

Există acele acorduri parlamentare. PSD-ul, în acest moment, are acorduri parlamentare și cu alte formațiuni, cu minoritățile, care nu te duc la 233 de voturi, dar aproape de 200, suntem pe acolo".