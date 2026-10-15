Surse: Ministerul Educației va avea doi miniștri. Un consilier PSD din Timișoara ar putea fi ministru delegat pentru preuniversitar

Sorin Gabriel Ionescu este profesor de istorie și este directorul Colegiului Național Bănățean. Foto: Facebook.com/Sorin Gabriel ionescu

Ministerul Educației din Guvernul Niculescu va avea doi miniștri, potrivit surselor Antena 3 CNN. Sorin Costreie, în prezent consilier prezidențial pe probleme de educație, ar urma să împartă acest portofoliu cu un consilier local PSD din Timișoara. Sorin-Gabriel Ionescu, care este și directorul Colegiului Bănățean din Timișoara, ar urma să fie ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, au spus surse politice.

Sorin Costreie este propunerea lui Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Educației. Profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei, în prezent Sorin Costreie este și consilier prezidențial pe probleme de educație.

Însă, potrivit surselor Antena 3 CNN, el va împărți portofoliul cu un consilier local PSD din Timișoara, orașul-fief al președintelui PSD Sorin Grindeanu.

Sorin-Gabriel Ionescu este în prezent și directorul Colegiului Bănățean din Timișoara. El ar urma să fie ministru delegat pentru învățământul preuniversitar.

Sorin Gabriel Ionescu este profesor de istorie și este directorul Colegiului Național Bănățean, unul dintre liceele de top din Timișoara, din anul 2014. În trecut, Ionescu a fost și inspector școlar general adjunct al ISJ Timiș.

El este membru PSD de 26 de ani și a ocupat mai multe funcții politice. A fost consilier local al municipiului Timișoara în mandatul 2016-2020. În ianuarie 2022 a fost numit subprefect de Timiș, la propunerea PSD. A fost în cărți pentru a candida la Primăria Timișoarei. El a renunțat la funcția de subprefect pentru a candida pentru un nou mandat de consilier local.

„Nu poți fi în același timp și candidat, și organizator al alegerilor“, a spus el la acea vreme pentru Adevărul.

Nu este clar care vor fi atribuțiile lui Sorin Gabriel Ionescu în calitate de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar sau cum își va împărți competențele cu Sorin Costreie.

Amintim că toți miniștri care vor fi propuși de Luca Niculescu Parlamentului vor fi audiați în comisiile de specialitate.