Surse: Nicușor Dan ia în calcul să-l propună pe Dacian Cioloș pentru șefia SRI sau SIE

Fostul premier Dacian Cioloș. Foto: Hepta

Potrivit unor surse politice, unul dintre numele luate în calcul de președintele Nicușor Dan pentru șefia unui serviciu secret este cel al lui Dacian Cioloș. Sursele citate spun că, cel mai probabil, numirile la servicii vor fi făcute până în luna septembrie, pentru a fi votate de Parlament la începutul sesiunii parlamentare din toamnă.

Președintele Nicușor Dan urmează să facă noi propuneri pentru șefiile SRI, SIE, STS și, poate SPP. Propunerile făcute de președinte sunt mai apoi votate în Parlament. În mod tradițional, președintele negociază cu partidele care asigură majoritate și își împarte cu acestea numirile la servicii. În mandatul lui Klaus Iohannis, președintele a propus șeful SRI, în timp ce PSD a propus șeful SIE.

Întrebat, luni, despre aceste numiri, Nicușor Dan a declarat: „Nu îmi doresc să facem jocuri, să respingă Parlamentul numirea. O să mă consult cu partidele, dar numirea o face președintele”.

Întrebat dacă are niște nume pentru șefia SRI, Președintele a răspuns: "Am niște persoane în cap, așa cum am avut și pentru CCR, încă sunt în proces de analiză".

La fel și pentru SIE, a adăugat el. El a spus că analizează „niște persoane”.

Serviciul Român de Informații este fără șef civil de la demisia lui Eduard Hellvig în urmă cu doi ani. Conducerea SIE este asigurată de Gabriel Vlase.