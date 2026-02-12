Tanczos Barna: „Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor, ca premier”. Ce spune despre Coaliție

Tanczos Barna spune că PNL-ul și-a asumat premierul într-un context economic dificil/ Sursa foto: Agerpres

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi, că Ilie Bolojan „are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor, ca premier”. Totodată, el a mai precizat că actuala Coaliție de guvernare trebuie să meargă înainte şi că trebuie să fie luate deciziile necesare pentru ţară şi pentru economie.

Totodată, el susține că PNL-ul și-a asumat premierul într-un context economic dificil.

„Nu s-a găsit niciun politician care să se înhame la această activitate de premier, într-o perioadă în care din discuţiile, din coaliţia care era în formare şi din dialogul cu Comisia Europeană, erau foarte clare lucrurile, Comisia nu o să facă niciun pas înapoi dacă nu creştem TVA-ul, si atunci chiar eram ameninţaţi cu suspendarea fondurilor europene.

Este omul care şi-a asumat acest lucru, care a avut subţinerea coaliţie şi cu care mergem înainte şi lucrăm zi de zi.

Are toate şansele să prindă rotativa guvernamentală din aprilie anul viitor. Acum, sigur, depinde de PNL. Singura formaţie politică care poate să facă această schimbare este PNL-ul”, a declarat vicepremierul, la Europa FM.

Tanczos Barna a mai subliniat că lucrează zilnic cu Ilie Bolojan şi e mult mai puţin flexibil decât alţii.

„Încerc să-l conving dacă am impresia că eu am dreptate, să-l conving. Am situaţii când reuşesc, situaţii când nu reuşesc, nu este un om uşor de convins. Pot să spun că este mai puţin sau mult mai puţin flexibil decât alţii, dar este stilul dânsului, era cunoscut acest lucru, nu a apărut din neant, a venit de la Oradea, unde ştim cum a condus acel oraş. (..)”, a mai explicat acesta.

Barna: „Coaliţia trebuie să meargă înainte. Economia nevoie de stabilitate”

Vicepremierul a mai vorbit și despre situația din Coaliția de guvernare, în contextul tensiunilor din ultima perioadă. El consideră că, în acest moment, actuala Coaliție trebuie să meargă mai departe și că nu există o altă alternativă.

„Nu are alternativă nimeni, din punctul meu de vedere. Coaliţia trebuie să meargă înainte şi trebuie să luăm deciziile pentru ţară şi pentru economie. Avem nevoie, cât se poate de repede, în câteva zile, două săptămâni, de buget, pentru că o să fim deja la sfârşitul lunii februarie, când, în cel mai bun caz, la sfârşitul lunii februarie, se va aproba bugetul.

Nu ne permitem să trimitem alte mesaje, nici investitorilor, nici Comisiei Europene, nici cetăţenilor din această ţară, pentru că are economia nevoie de stabilitate”, a mai spus Tanczos Barna, la Europa FM.

Despre o schimbare a premierului Ilie Bolojan de către cei din PNL, Tanczos Barna a răspuns: „Sunt deciziile partidului. Din punctul meu de vedere, nu e momentul să intrăm în astfel de dispute politice şi în incertitudine politică.

Asta ar însemna să ne întoarcem în Parlament, să avem iarăşi o perioadă în care renegociem coaliţia, sau trebuie iarăşi un vot în Parlament. Nu acestea sunt aşteptările, nici aşteptările cetăţenilor, nici aşteptările oamenilor de afaceri din ţară, nici aşteptările investitorilor”.