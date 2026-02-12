Theodor Stolojan spune că ruperea Coaliției ar fi „inconștiență totală”: „Pe fond, Coaliția, nu Bolojan, a pierdut momentul reformei”

Fostul ministru al Finanțelor a adăugat că chiar și în acest context dificil, Ilie Bolojan „nu a pierdut nimic”.Foto: Agerpres

Fostul premier Theodor Bolojan a declarat, la Antena 3 CNN, că ar fi o „inconștiență totală” ca partidele PSD-PNL-USR-UDMR să rupă Coaliția de guvernare în acest moment. Fostul ministru de Finanțe a atras atenția că România nu are buget, iar Coaliția a ratat momentul propice pentru reformă, deoarece a tergiversat prea mult adoptarea măsurilor. Totuși, Stolojan a atras atenția că este în interesul PSD să rămână la guvernare până la rocada premierilor din 2027, iar în opinia sa, social-democrații vor continua să îl susțină pe Bolojan în ciuda declarațiilor publice.

Theodor Stolojan nu crede se va ajunge la ruperea Coaliției de guvernare pentru că ar fi „inconștiență totală din partea actualei Coaliții ca să nu înțeleagă situația în care se află România”.

„O țară fără buget, deja în 12 februarie, deci practic cu foarte multe decizii la nivel local și central în așteptare. Nu mai vorbesc că avem o serie de jaloane stabilite cu CE pe care trebuie să le îndeplinim dacă vrem ca în continuare să avem intrările de fonduri europene pe care le așteptăm. vă reamintesc că discutăm de 10 miliarde de euro în acest an doar pe PNRR, iar Guvernul ne-a anunțat că își propune să mai absoarbă și 5 miliarde din ceea ce se cheamă programul Perspectiva financiară europeană 2021 -2027”, a spus fostul prim-ministru.

Întrebat cât mai poate rezista Ilie Bolojan în funcție, în condițiile în care este atacat de societatea civilă, de sindicate, de PSD și chiar din interiorul PNL, Theodor Stolojan a spus că problema nu este premierul ci faptul că Coaliția a tărăgănat luarea unor decizii.

„Poate rezista foarte bine. Problema e următoarea, pe fond, Coaliția, nu Bolojan, a pierdut momentul reformei. Orice reformă are un moment, dacă o lâncezești nu dai decât un timp foarte mare tuturor să reacționeze. Sunt foarte mulți nemulțumiți acum și de creșterea impozitelor și taxelor și de reducerea cheltuielilor din diferite programe.

S-a creat această percepție că au crescut foarte repede impozitele și taxele în timp ce atunci când discutăm de reducerea cheltuielilor în administrația centrală și locală lucrurile s-au împotmolit și nu întâmplător. Toate partidele politice au în această administrație publică toți oamenii puși în funcții importante. Dacă vă uitați până și un partid pe care noi îl considerăm mai deștept, UDMR, a început și el să protesteze. Și liderii UDMR încep să protesteze pentru că au văzut că în județe pe care le păstoresc lumea a ieșit în stradă împotriva impozitelor”, a spus Stolojan.

Fostul ministru al Finanțelor a adăugat că chiar și în acest context dificil, Ilie Bolojan „nu a pierdut nimic”. „Partidele care fac Coaliția de guvernare au interesul să rămână la guvernare și nu trebuie să ne ascundem după deget, interesul fundamental al PSD e să preia poziția de prim-ministru în aprilie 2027”, a adăugat Stolojan.

Întrebat dacă social-democrații îl vor susține pe Bolojan până în 2027, fostul premier a confirmat. „Îl vor susține. Eu am această credință pentru că nu îmi imaginez că e atâta inconștiență ca în aceste momente să lași România și fără buget și cu o serie întreagă de reforme neduse până la capăt”, a precizat Stolojan la Antena 3 CNN.