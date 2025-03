Emma Răducanu a dezvăluit că bărbatul care a speriat-o în Dubai o urmărise anterior la alte trei turnee: „Nu vedeam mingea de lacrimi”

Sportiva de 22 de ani, care a câștigat la doar 18 ani turneul US Open, a spus că întreg incidentul ar fi putut fi gestionat „mai bine”. Foto: Getty Images

Emma Răducanu a făcut primele declarații în fața presei, după incidentul din Dubai, când un bărbat a hărțuit-o și a apărut la meciul ei. Sportiva a spus că atunci când l-a zărit pe individ în primele rânduri din tribune nu a mai putut vedea mingea „de lacrimi” și „abia a putut să respire”, potrivit BBC Sport. Tânăra de 22 de ani s-a ascuns atunci în spatele scaunului arbitrului și bărbatul a fost scos afară de pe teren și ulterior reținut de poliția din Dubai. Emma Răducanu a dezvăluit că individul o urmărise anterior la alte trei turnee.

„Când l-am văzut la meci mi-am zis că nu voi reuși să termin. Pur și simplu nu puteam vedea mingea de lacrimi. Abia puteam să respir. Mi-am spus: trebuie să respiri”, a spus Emma Răducanu.

Sportiva de 22 de ani, care a câștigat la doar 18 ani turneul US Open, a spus că întreg incidentul ar fi putut fi gestionat „mai bine”.

„De la incident am primit mai multă atenție și mai multă securitate. Tot ce putem face este să ne uităm la ce s-a întâmplat și să reacționăm mai bine, mai pozitiv, decât să arătăm cu degetul. De-acum astfel de situații vor fi gestionate mai bine, iar pentru mine asta este ceea ce e important. Am devenit mult mai atentă și nu mai fac lucruri singură. Întotdeauna e cineva cu mine”, a spus Emma Răducanu la BBC Sport.

Sportiva a dezvăluit că bărbatul a urmărit-o la trei turnee anterioare, iar la Dubai a abordat-o lângă hotelul unde era cazată, cu o zi înainte de meciul cu Karolina Muchova. I-a dat o scrisoare și i-a făcut o fotografie, ceea ce a speriat-o, deoarece îl văzuse pe bărbat și la turneele din Singapore, Abu Dhabi și Doha. Deși ea a raportat incidentul unui membru al echipei ei, informația nu a ajuns la WTA sau la organizatorii turneului din Dubai decât a doua zi, iar forțele de ordine n-au avut la dispoziție decât câteva ore să se pregătească și bărbatul a ajuns în tribune.

„Au fost câteva săptămâni emoționante, pentru că începuse deja de câteva săptămâni (să o urmărească n.red). A fost obositor. Mi-am luat o săptămână de pauză, când am ajuns acasă, în Anglia, iar apoi am decis să vin aici (la Indian Wells n.red)”, a spus tânăra.

Emma Răducanu a spus că i-a fost teamă că nu va reuși să se liniștească suficient cât să participe la Indian Wells.

„Dar de când sunt aici, în acest mediu, la unul dintre turneele mele favorite, mă simt mult mai bine. (...) Nu eram sigură dacă să intru în competiții atât de curând. Am vrut să fiu sigură că sunt pregătită, dar de când am ajuns aici am fost surprinsă de cât de fericită mă simt în acest loc”, a mai spus sportiva.

Emma Răducanu a mai fost victima unui bărbat care a urmărit-o timp de mai mult timp în urmă cu trei ani. Individul a primit un ordin de restricție pentru cinci ani în 2022, după ce a mers pe jos 37 de kilometri până la sportivă acasă.