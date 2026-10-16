Membrii FIFA îi cer lui Infantino să renunțe la Premiul pentru Pace. The Guardian: „Trump va rămâne probabil singurul cu acest premiu”

Donald Trump a primit FIFA Peace Prize din partea președintelui Gianni Infantino, la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026, Washington, 5 decembrie 2025. sursa foto: Getty

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va rămâne probabil singurul lider politic care a primit premiul FIFA pentru pace, după ce, în cadrul reuniunii de joi a consiliului forului fotbalistic mondial, preşedintelui acestui for, Gianni Infantino, i s-a cerut să opereze schimbări majore sau să renunţe la controversatul premiu, scrie cotidianul britanic The Guardian, preluat de Agerpres.

The Guardian a aflat că mai mulţi membri ai consiliului au cerut eliminarea distincţiei, în timp ce alţii au solicitat depolitizarea premiului. Comitetul FIFA pentru responsabilitate socială în fotbal urmează să formuleze o recomandare înainte de următoarea reuniune a consiliului, care va avea loc la Doha, pe 16 decembrie.

În rândul membrilor consiliului există o opinie puternică potrivit căreia premiul pentru pace, în forma sa actuală, este compromis prin asocierea cu Trump. Unii membri şi-au exprimat îngrijorarea că preşedintele SUA ar putea obiecta şi ar putea declanşa o furtună diplomatică dacă nu îi va conveni identitatea următorului laureat.

Comitetul pentru responsabilitate socială al FIFA, format din 22 de membri, este dominat de reprezentanţi ai unor ţări loiale lui Infantino. Prin urmare, renunţarea la acest premiu ar putea fi evitată pe motiv că ar reprezenta o umilinţă pentru preşedintele FIFA, deşi există un consens larg asupra faptului că o schimbare este necesară.

Un membru al consiliului a declarat pentru The Guardian că cel mai probabil deznodământ discutat este regândirea premiului pentru pace, transformându-l într-o distincţie acordată unei persoane din lumea fotbalului care a desfăşurat o activitate excepţională pentru promovarea armoniei sociale şi a responsabilităţii, cu o clauză ce stipulează că acesta nu poate fi oferit unui politician.

Articolul doi din statutul FIFA interzice orice ingerinţă politică sau guvernamentală în fotbal, unul dintre motivele pentru care omagierea lui Trump, anul trecut, a stârnit o reacţie atât de puternică din partea multor membri.

FIFA a anunţat crearea premiului său pentru pace în luna noiembrie a anului trecut, prevăzând că acesta va „recompensa persoanele care au întreprins acţiuni excepţionale şi extraordinare în favoarea păcii şi care, prin aceasta, au unit oameni din întreaga lume”.