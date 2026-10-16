Raport alarmant: În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale a ajuns la 81%

Estimările GCI arată că ponderea pieței negre a crescut constant în ultimii ani. FOTO: Profimedia Images

Piața neagră a jocurilor de noroc online a ajuns să domine industria în Uniunea Europeană, generând venituri estimate la 91,6 miliarde de euro în 2025, de peste două ori mai mari decât cele ale operatorilor autorizați. În România și în Europa de Est, operatorii neautorizați dețin o cotă estimată la 81% din piață, iar pierderile fiscale ale statelor UE ar fi ajuns la 22 de miliarde de euro, potrivit unui raport realizat de Gaming Compliance International (GCI).

Potrivit raportului, în 2025, operatorii neautorizați au generat venituri brute estimate la 91,6 miliarde de euro în cele 27 de state membre ale UE, dintr-o piață online totală de 128,1 miliarde de euro. În același timp, operatorii autorizați au înregistrat venituri de 36,5 miliarde de euro.

Estimările GCI arată că ponderea pieței negre a crescut constant în ultimii ani, de la 67% în 2023 la 71% în 2024 și 72% în 2025.

Cum a evoluat piața neagră a jocurilor de noroc online în UE

Potrivit datelor prezentate în raport, veniturile brute totale din jocurile de noroc online au fost estimate la 78,4 miliarde de euro în 2023. Din această sumă, 25,8 miliarde de euro au provenit de la operatorii autorizați, iar 52,6 miliarde de euro de la cei neautorizați. Astfel, piața neagră a reprezentat 67% din total.

În 2024, piața online totală a crescut la 114,3 miliarde de euro. Operatorii autorizați au generat venituri de 33,6 miliarde de euro, în timp ce veniturile operatorilor neautorizați au ajuns la 80,6 miliarde de euro, echivalentul a 71% din piață.

În 2025, veniturile brute totale au urcat la 128,1 miliarde de euro. Operatorii autorizați au înregistrat 36,5 miliarde de euro, iar cei neautorizați, 91,6 miliarde de euro. Ponderea pieței negre a ajuns astfel la 72%.

Conform raportului, veniturile generate de operatorii neautorizați au crescut cu 53,2% în 2024 și cu 13,6% în 2025.

Autorii estimează că statele membre ale UE au pierdut venituri fiscale de aproximativ 22 de miliarde de euro în 2025 din cauza activității pieței neautorizate. Calculul se bazează pe aplicarea unei cote medii de impozitare de 24% asupra veniturilor brute din jocuri de noroc (GGR).

Europa de Est, regiunea cu cea mai mare pondere a pieței negre

Datele raportului arată diferențe importante între regiunile europene. Europa de Est înregistrează cea mai mare pondere estimată a pieței neautorizate, de 81%, urmată de Europa de Vest, cu 74%. În Europa de Sud, aceasta reprezintă 60% din piață, iar în Europa de Nord, 58%.

În Europa de Est, veniturile brute estimate ale operatorilor neautorizați au fost de 30,7 miliarde de euro în 2025, comparativ cu 7 miliarde de euro pe piața reglementată. Piața totală a regiunii a fost estimată la 37,7 miliarde de euro.

În Europa de Vest, operatorii neautorizați au generat venituri de 36,9 miliarde de euro, față de 13,2 miliarde de euro pentru cei autorizați, într-o piață totală de 50,1 miliarde de euro.

În Europa de Sud, veniturile pieței negre au fost estimate la 17,1 miliarde de euro, iar cele ale operatorilor autorizați, la 11,3 miliarde de euro. Piața totală a ajuns la 28,4 miliarde de euro.

Europa de Nord a înregistrat cele mai mici valori dintre cele patru regiuni analizate: 6,9 miliarde de euro pe piața neautorizată și 5 miliarde de euro pe cea reglementată, dintr-un total de 11,9 miliarde de euro.

Pe piața neagră, cazinourile online reprezintă 75% din venituri, în timp ce pariurile sportive au o pondere de 25%. În cazul operatorilor autorizați, raportul este mai echilibrat: cazinourile generează 59% din venituri, iar pariurile sportive, 41%.