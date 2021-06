Viața copiilor din canalele Bucureștiului, surprinsă într-un serial documentar filmat de o echipă internațională de cineaști

Publicul va descoperi poveștile de viață tulburătoare și dureroase, uneori la limita supraviețuirii, ale copiilor fără adăpost din Capitală.

În cadrul filmului vor apărea foști copii ai canalelor din București, care și-au depășit condiția și au luat viața în plin cu ajutorul fundației Parada, condusă de Franco Aloisio.

"Prin intermediul acestui documentar dorim să vorbim despre responsabilitatea noastră comună pentru viaţa şi bunăstarea copiilor şi să atragem atenţia asupra unei situaţii pe care mulţi preferă să o ascundă şi să o ignore, în loc să prevină ca aceasta să se mai întâmple. Putem învăţa multe din poveştile acestor copii şi le putem oferi la fel de multe în schimb: instrumente pentru un viitor mai bun. E important să putem înţelege, fără a blama”, au transmis, realizatorii proiectului.

Doritorii îi vor putea ajuta pe cei mici prin simpla urmărire a documentarului, deoarece toate încasările se vor duce către fundația Parada.

Oamenii din spatele camerelor de filmat

Creatorul serialului este Michela Scolari, cea care conduce producția împreună cu David Zuckerman, laureat al premiului Emmy.

Tot în producția filmului se află și Jerry Ying (producător, regizor, scenarist), cu un palmares impresionant de peste 70 de filme și seriale, pe parcursul a 20 de ani de carieră, printre care: „How to Get Away with Murder”, „Hawaii 5-0”, „Dexter” sau „Friends With Benefits”.

Printre aceștia se mai numără producătorul Felix Maximilian și regizorul Gianluca Fellini.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal