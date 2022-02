Mihai Trăistariu, dezamăgit de Eurovision: ”Au eliminat piese bune”

Mihai Trăistariu, artistul care a lansat cea mai cunoscută piesă, care a reprezentat România în concurs în ultimii ani, consideră că jurații au fost Subiectivi și nu au ținut cont de preferințele telespectatorilor.

El spune că au fost eliminat piese foarte bune și au rămas altele care nu ar fi la fel de bune.

Celebrul cântăreț Mihai Trăistariu se declară șocat de factura pe care a primit-o la gaze naturale.

Suma de pe factura artistului a explodat cu 350%.

„Eu mă declar un mic întreprinzător, mai ales din pandemie, de când artiștii sunt puțin chinuiți și sacrificați. Și, atunci, trebuie să găsesc soluții. Eu am o școală de muzică de opt ani, iar de doi ani am cumpărat, cu împrumut la bancă, o clădire pentru a câștiga mai mulți bani. Factura, anul trecut, nu a trecut de 700 de lei, factura la gaz, în cea mai geroasă lună. Iar în decembrie, luna trecută, 2.380! Evident că am înghețat!

Sunt câteva încăperi, câteva camere. Dar repet, pe același ger, anul trecut, dădeam 700 de lei maximum.

La gaz este factura. Am dat telefoane către ei, să-mi explice, m-au purtat de la un telefon la altul, cum fac ei, ca să scape de noi. Nu am abandonat ideea, dar nu găsesc soluții, nici nu prea văd, sincer”, a spus Mihai Trăistariu, vineri, într-o intervenție telefonică la Antena 3.