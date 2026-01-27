Călin Georgescu spune că de vină pentru crima comisă de copii, în Timiș, este „politicul fără suflet”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Foto: Agerpres

Călin Georgescu a mers, marți, la Poliție pentru a semna controlul judiciar, ca în fiecare săptămână. Astăzi, el a profitat de ocazie și a vorbit despre crima din Timiș, acolo unde un copil de 15 ani a fost ucis de colegii de școală. Fostul candidat la președinție spune că de vină pentru această tragedie este „politicul fără suflet”.

„România nu mai suferă doar de politic, ci suferă uman. Spun asta pentru că, acum foarte scurt timp, câteva zile, un copil a murit ucis de alți copii. Asta arată unde am ajuns ca oameni, fără Dumnezeu.

Este mai mult decât o tragedie, este o rană adâncă în sufletul acestei societăți, este o criză de sens a familiei și a țării deopotrivă. Pentru că, vedeți, copiii nu devin violenți din senin, ci când cresc fără repere morale, iar la rădăcina multor rele, desigur, stă politicul fără suflet. Răul prinde putere acolo unde ne pierdem credința”, a declarat Georgescu, la ieșirea din sediul poliției.

Amintim că un adolescent în vârstă de 15 ani a fost ucis de colegii de şcoală, într-o comună din judeţul Timiş. L-au bătut, l-au înjunghiat, au încercat să-i dea foc, pentru a scăpa de cadavru. I-au săpat o groapă şi l-au aruncat acolo. A doua zi, şi-au pus ghiozdanele în spate şi s-au dus la şcoală, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Potrivit unor surse din anchetă, crima a fost planificată în detaliu în urmă cu o lună. Din răzbunare. Iar criminalii ar fi trei copii: unul de 13 ani și alți doi de 15 ani, care au fost arestați. Implicat ar fi și un tânăr de 21 de ani, care ar fi descoperit crima accidental, dar în loc să cheme poliția, i-a ajutat pe cei trei să ascundă cadavrul.

Copilul de 13 ani a fost scos, duminică seara, în secret, din casa bunicilor și dus alături de mamă într-un centru al Protecției Copilului, potrivit surselor Antena 3 CNN. Adolescentul ar fi dependent de droguri și a început programul de dezintoxicare, motiv pentru care nu a intrat astăzi la școală, online, așa cum ar fi trebuit.