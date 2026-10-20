Ministerul Educației a anunțat calendarul final pentru Evaluarea Națională 2027. Când au loc probele și simulările

1 minut de citit Publicat la 12:06 20 Oct 2026 Modificat la 12:06 20 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, marţi, forma finală a calendarului Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026-2027 şi a simulării examenului, scrie Agerpres.

Calendarul de desfăşurare a simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026 - 2027 este următorul:

16 martie 2027 - Limba şi literatura română - probă scrisă

17 martie 2027 - Matematică - probă scrisă

18 martie 2027 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă

30 martie 2027 - Comunicarea rezultatelor

Astfel, pe 22 iunie 2027 se va susţine proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale, iar pe 24 iunie proba la Matematică.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor da pe 25 iunie proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Rezultatele vor fi afişate pe 30 iunie, până la ora 12:00, şi în aceeaşi zi vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi se vor putea depune contestaţiile. Şi pe 1 şi 2 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi se vor depune contestaţii.

Pe 7 iulie vor fi afişate rezultatele finale după soluţionarea contestaţiilor.

La Evaluarea Națională de anul acesta au fost depuse 14.176 de contestații, reprezentând 4,79% din numărul total de lucrări, în scădere față de anul trecut, când au fost înregistrate 19.101 contestații (6,08%).

Aproape 50.000 de solicitări de vizualizare a lucrărilor au fost depuse de elevi înaintea contestațiilor, potrivit datelor.

Ulterior, aproape 8.700 de note au crescut în urma contestațiilor, iar aproximativ 4.300 de note au scăzut, în timp ce 1.215 au rămas nemodificate.

79,1% dintre elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 de la finalul clasei a VIII-a au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Se înregistrează o scădere cu 4,1 puncte procentuale față de anul trecut, când 83,2% dintre candidați au trecut de acest prag.

Principalele modificări la ambele concursuri (Evaluarea Națională și Bacalaureat) au în vedere creşterea acurateţii procesului de evaluare în cazul evaluării lucrărilor scrise.

Pentru Evaluarea Naţională, la o diferenţă mai mare de un punct la limba şi literatura română şi limba şi literatura maternă, respectiv de 0,50 puncte la matematică, între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, aceştia sunt notificaţi automat în vederea reanalizării punctajelor acordate, etapă nou introdusă în procesul de evaluare iniţială.