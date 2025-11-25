Generalul Chris Donahue, șeful forțelor terestre NATO: Veți vedea foarte curând la lucru sistemul antidrone în Delta Dunării

3 minute de citit Publicat la 19:58 25 Noi 2025 Modificat la 20:26 25 Noi 2025

Generalul Donahue spune că sistemul antidrone va fi instalat curând în Delta Dunării. Foto: Getty Images

Generalul Christopher Donahue, șeful forțelor terestre NATO a declarat, marți, că sistemul cu care alianța intenționează să protejeze România de dronele rusești va fi amplasat în curând în Delta Dunării.

Donahue a efectuat în cursul zilei o vizită la baza Mihail Kogălniceanu, pe care și-a întrerupt-o, ca urmare a incidentului în urma căruia o dronă rusească a căzut în județul Vaslui.

Generalul american a fost însoțit la baza militară de ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu.

Șeful forțelor terestre NATO: Cred că veți vedea curând capacitatea de lupă antidronă desfășurată în Delta Dunării

"În calitate de comandant al forțelor terestre NATO (...) România este extrem de importantă pentru noi din toate motivele pe care ministrul (român Moșteanu, n.r.) tocmai le-a subliniat. Am început deja dezvoltarea capabilității de a face exact ceea ce știm că trebuie să facem, ca alianță, Statele Unite fiind unul dintre cei 32 de membri: să ne asigurăm că aceste drone nu încalcă spațiul nostru aerian.

Am testat această capabilitate, care se află în etapele finale de implementare. Soldații români și alți soldați ai Alianței au fost instruiți cu privire la această capabilitate și cred că o veți vedea în curând în Deltă", a spus generalul american.

Ministrul român al Apărării: Nu e o zi de sărbătoare, avem o nouă provocare a Rusiei

"Generalul Donahue a venit să fie alături de soldații americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru a sărbători Ziua Recunoștinței. Ne-au invitat și pe noi și trebuia să fie o zi de sărbătoare.

Nu este o zi de sărbătoare: avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României”, a afirmat, la rândul său, ministru Ionuț Moșteanu.

O dronă rusească fără încărcătură a căzut marți dimineață în zona localității Puiești din județul Vaslui, în curtea unui localnic.

Potrivit autorităților, această dronă a fost urmărită de sistemele radar și de avioanele NATO timp de mai multe ore pe teritoriul României, fără a fi doborâtă.

O altă dronă rusească a căzut pe acoperișul unei case dintr-o comună din Republica Moldova, generând reacții de condamnare din partea autorităților de la Chișinău.

SUA au decis în această toamnă reducerea numărului de soldați în România

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat, luna trecută, reducerea numărului de soldați americani în România, după ce informația a ajuns în presa națională și internațională.

Potrivit declarațiilor făcute de Moșteanu la momentul respectiv, este vorba despre "sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România".

"Vor rămâne, în continuare, aproximativ 1000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională

Capacitățile strategice din România rămân neschimbate, sistemul de apărarea antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, baza aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esențial pentru operațiuni aeriene și colaborare aliată.

Baza Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, în continuare steagul american se va afla în toate aceste trei puncte.

La Kogălniceanu rămâne un grup de luptă aerian, așa cum era și înainte de războiul din Ucraina", a detaliat Moșteanu, luna trecută.

Moșteanu: La Kogălniceanu rămân 800 de militari

Marți, în prezența șefului forțelor terestre NATO, ministrul Moșteanu a reluat subiectul diminuării efectivelor americane în România.

"După retragerea trupelor din Divizia 101 Aeropurtată a Statelor Unite, Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu va continua să găzduiască aproximativ 800 de militari americani, a spus el.

Potrivit ministrului, se va reveni astfel la nivelul efectivelor de dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina:

"Aici rămân în jur de 800 de soldați americani. În total, vor fi în jur de 1.000 de soldați americani, cu cei de la Câmpia Târzii și cu cei de la Deveselu, (un număr) la nivelul efectivelor pe care partenerii americani le aveau în România înainte de începerea războiului din Ucraina. Uitați-vă în jurul dumneavoastră la toate aceste echipamente militare și la toți acești soldați: faptul că ei sunt aici este un lucru foarte bun și ei vor continua să fie aici", a subliniat el.

Până la decizia de "sistare a rotației", militarii celebrei Divizii 101 - cu fapte de arme în Al Doilea Război Mondial, în timpul debarcării în Normandia - au marcat o a doua prezență în România, după o primă dislocare în anul 2022.