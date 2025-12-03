Celebrarea Patrimoniului Românesc: Cum a fost sărbătorită Ziua Națională la Seminarul Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț

FDVDR susține activitățile de 1 Decembrie - Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi"

Ziua Națională a României a fost marcată în numeroase instituții de învățământ din țară, prin activități menite să readucă în prim-plan tradițiile, identitatea și valorile românești, reunind elevi și profesori în momente de reflecție, creativitate și bucurie. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a susținut și în acest an activitățile dedicate Zilei Naționale, continuând tradiția de a cultiva respectul pentru istorie, identitate și valori încă din primii ani de formare ai copiilor și tinerilor.

La Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, sărbătoarea de 1 Decembrie a prins viață într-un cadru solemn și încărcat de emoție. În sala de festivități „Mihai Eminescu”, elevii și profesorii s-au reunit într-o activitate amplă, coordonată de profesoara Cristina Grigore, dedicată înțelegerii profunde a semnificației istorice a Marii Uniri și celebrării patrimoniului românesc.

Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului Național, moment care a creat o atmosferă de reculegere și mândrie, reconectând întreaga comunitate la valorile definitorii ale identității naționale. Au urmat prezentări realizate de elevi despre momentele-cheie ale Marii Uniri, precum și recitaluri de poezii și cântece patriotice, interpretate cu sensibilitate și respect.

Unul dintre punctele centrale l-a reprezentat expoziția de lucrări plastice dedicate Zilei Naționale, unde elevii au expus compoziții inspirate din simboluri românești, figuri istorice și tradiții. Tinerii artiști au vorbit despre lucrările lor, explicând ce i-a inspirat și ce valori asociază cu România de astăzi.

„Când am realizat această pictură m-am gândit că pentru mine Ziua Naţională a României reprezintă un moment de reflecție şi de unitate”, susține eleva Adriana Juravlai. Pe de altă parte, elevul Andrei Gârbean a spus: „Pentru mine, Ziua Naţională înseamnă poporul român care îşi poartă cu demnitate crucea în suflet.”

Activitatea a continuat cu un moment de dialog, în care profesoara Cristina Grigore a evidențiat rolul educației culturale în formarea unei generații conștiente de moștenirea spirituală și identitară: „Sărbătorim astăzi România cu mândrie cu respect şi cu demnitate pentru cei care au luptat la 1 decembrie 1918”.

Directorul Seminarului a transmis un mesaj dedicat Zilei Naționale, subliniind importanța cunoașterii și respectării trecutului: „Este una dintre cele mai frumoase sărbători pentru că fiecare dintre noi căutăm să rememorăm ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia”.

Elevii au fost recompensați pentru implicarea lor cu cărți și materiale educative oferite de Editura RAO, partener de tradiție al inițiativelor educaționale derulate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care, și în acest an, a sprijinit activități dedicate Zilei Naționale în școlile și grădinițele din țară. Prin titlurile sale de referință, de la literatură pentru copii la volume de cultură generală și colecții care inspiră generații întregi, Editura RAO aduce în România unele dintre cele mai apreciate cărți ale momentului, contribuind constant la formarea unui public tânăr curios, creativ și conectat la valori autentice.