Tricolorul a fost purtat cu mândrie în toată România și chiar pe Marele Zid Chinezesc de Ziua Națională

Un artist din Valea Jiului a desenat ieri harta ţării în zăpadă, cu ajutorul frunzelor, dar şi un vultur. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Tricolorul a fost purtat cu mândrie în toată România de Ziua Naţională. A fost urcat pe vârf de munte, cusut de mână de localnici şi purtat de mai bine de 500 de persoane, a fost creat din fumigene, a fost purtat de temerari în apa Mării Negre care nu avea mai mult de 10 grade şi a ajuns chiar şi pe Marele Zid Chinezesc. Dan Tomozei, un român care locuieşte în China, a dus pentru al paisprezecelea an consecutiv drapelul României pe construcţia considerată una dintre cele "Șapte Minuni ale Lumii Noi".

Imagini emoţionante cu tricolorul, purtat cu mândrie în toată România, de Ziua Națională

În Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca manifestaţiile de Ziua Națională a României au început cu prezentarea onorului, a salutului drapelului de luptă şi intonarea Imnului Național al României. Au fost prezenţi Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuţ, prefectul Maria Forna, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, viceprimarul Dan Tarcea, şi reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj celor prezenţi: "Ceea ce rămâne după noi sunt faptele şi, iată că, în momentul de faţă, românii au ajuns să aprecieze faptele şi mai putin vorbele. De aceea, cred că partidele ar trebui să revină la acel mesaj simplu, pe înţelesul tuturor în care să se vorbească despre ceea ce vrem să facem, despre sensul nostru ca naţiune, despre sensul nostru ca popor. La mulţi ani tuturor".

Parada militară de Ziua Națională din 1 decembrie 2025 a reunit peste 3.000 de militari români și străini din structurile NATO, în zona Arcului de Triumf din București. Iar imaginile au fost spectaculoase, spre bucuria celor mai mici spectatori, dar şi a părinţilor şi bunicilor acestora. După paradă, Preşedintele României, Nicuşor Dan, a rămas să vorbească cu oamenii și a făcut fotografii cu toată lumea.

La Buftea, parada de 1 decembrie a început cu intonarea imnului naţional "Deșteaptă-te, române!" și un moment solemn dedicat eroilor. Au participat prefectul, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, primarul orașului Buftea și alți oficiali.

Au fost prezentate autospeciale ale forțelor de ordine, iar copiii îmbrăcați în port popular au purtat un tricolor de câteva zeci de metri. Sărbătoarea s-a mutat apoi în piațeta primăriei, unde oamenii au petrecut pe muzică românească.

"Îmi doresc să privim spre viitor, să depăşim ura şi dezbinarea, să construim împreună, să fim mândri de România", a spus Gheorghe Pistol, edilul din Buftea, în faţa românilor.

Ziua naţională a României a fost sărbatorită într-un mod inedit la Constanţa. Mai mulţi bărbaţi au ales să intre în apele Mării Negre cu drapelul în mână chiar de 1 decembrie, în ciuda faptului că temperaturile au fost destul de scăzute.

"S-a creat deja o tradiţie în Constanţa: ca marile sărbătorim cu bărbaţii aici, în apa mării. Şi dacă e sărbătoarea asta, 1 decembrie, cred că ceea ce facem se corelează puţin cu faptul ca adevăraţii bărbaţi, înaintaşii noştri, au luptat, au sacrificat ca să avem România de astăzi.

Şi, cum se spune, există această vorbă: «Românii au trecut Carpaţii iarna». Dacă ei au mers zile în şir iarna, putem să rezistăm şi noi puţin la frig câteva minute", a declarat unul dintre tinerii care au intrat cu tricolorul în apa Mării Negre.

În Argeş, peste 500 de oameni din comuna Corbeni au purtat drapelul de Ziua Națională pe străzile din localitate. Tricolorul cusut chiar de localnici are o lungime de 100 de metri și este cel mai mare de pe Valea Argeșului.

În Bucovina, mai multe persoane, de la clubul fotografilor, se unesc în fiecare an pe muntele Rarău, unde întind tricolorul, fac hora şi mănâncă sarmale.

Un nod inedit de a marca Ziua României a fost cel realizat de un artist din Valea Jiului care a făcut harta ţării cu zăpadă şi frunze.

Un român, jurnalist în China, a dus tricolorul pe Marele Zid pentru al paisprezecelea an consecutiv

Tricolorul nu a lipsit nici de pe Marele Zid Chinesc. Dan Tomozei, un român care locuieşte în China, a dus pentru al paisprezecelea an consecutiv drapelul României pe Marele Zid din dorinţade a arăta lumii întregi că românii stabiliţi în acel colţ al planetei se gândesc la ţara natală. El este jurnalist din Sibiu, care lucrează de peste 15 ani la Radio China International, secţia română.