Primarul comunei Livezile, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu

1 minut de citit Publicat la 23:38 25 Noi 2025 Modificat la 23:39 25 Noi 2025

Imaginile au fost publicate la secţiunea "story" de pe profilul de WhatsApp al edilului şi, ulterior, pe o reţea socială. Foto: capturi video Antena 3 CNN

Judecătoria Bistriţa a decis, marţi seară, plasarea primarului comunei Livezile, Traian Simionca, în arest la domiciliu pentru 30 de zile, potrivit soluţiei publicate pe portalul instanţelor de judecată, potrivit Agerpres. Traian Simionca fusese reţinut, luni, pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor efectuate de poliţişti la sediul Primăriei comunei Livezile şi la domiciliile unor persoane fizice.

În vârstă de 56 de ani, Traian Simionca este acuzat că ar fi agresat sexual o angajată, după ce mai multe imagini filmate cu telefonul mobil au fost postate pe o rețea socială la începutul acestei luni. Instanţa a respins propunerea de luare a măsurii arestului preventiv formulată de procurori.

"Respinge ca neîntemeiată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpatul S.T. În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală şi art. 221 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu (...), pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 25.11.2025 şi până la data de 24.12.2025, inclusiv", se arată în soluţia comunicată de Judecătoria Bistriţa.

De asemenea, judecătorul a dispus ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Acuzaţiile reţinute de instanţă în acest caz sunt cele de agresiune sexuală, violare a vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare cu inculpatul şi de la comunicare cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa.

Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis la data de 5 noiembrie, după apariţia în spaţiul public a unor fotografii cu Traian Simionca şi o angajată în ipostaze indecente, în biroul edilului. Totul ar fi fost filmat cu un telefon mobil şi, ulterior, unele capturi din înregistrare au fost publicate la secţiunea "story" de pe profilul de WhatsApp al primarului.