Mărturia mătușii unui bebeluș care a murit în iunie, la Spitalul "Sf. Maria", tot din cauza unei bacterii. Serafima nu avea încă o lună

Mătușa unei fetițe nou-născute care a murit în vară la ATI din cauza infectării cu o altă bacterie a făcut mărturii emoționante la Antena 3 CNN. FOTO Antena 3 CNN

Tragedia de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iaşi scoate la lumină şi alte cazuri dramatice care au avut loc acolo. Mătușa unei fetițe nou-născute care a murit în vară la ATI din cauza infectării cu o altă bacterie a făcut mărturii emoționante la Antena 3 CNN. "Mă simt oarecum vinovată că nu am făcut aceste declarații la timp", spune femeia.

Pleșca Voica Maria: "Serafima a murit de Klebsiella. Pentru un icter a fost nevoită să facă la clinica de ATI tot tratamentul acesta, dar pentru un bebe prematur nu era recomandat a intra în contact cu această clinică despre care toată lumea știe, și cei din spital, că Klebsiella, virusul intraspitalicesc, este prezent".

Femeia spune că în acea perioadă au mai fost copii care au murit.

"Știu sigur că se putea face ceva și acum după ce au murit și copiii aceștia, mă simt oarecum vinovată că nu am făcut aceste declarații la timp când a murit Serfima în luna iunie", a spus mătușa ei.

Serafima s-a născut în 13 mai 2025. A fost internată în Spitalul de Copii "Sf. Maria" Iași în 26 mai 2025 pentru tratament, întrucât avea icter prelungit, dar a decedat ca urmare a infectării cu bacteria Klebsiella, în Secția ATI a Spitalului, în 9 iunie 2025.



Familia sus'ine că medicii, deși știau de prezența focarului de Klesbiella de la nivelul spitalului, nu au luat nicio măsură pentru eradicarea acestuia.



Tratamentul pentru icter prelungit al Serafimei s-a făcut în cadrul secției ATI.

Părinții susțin că bebelușul avea probe de screening microbiologic negative la internarea în Spital, dar că a fost tratată - fototerapie - într-un sector contaminat cu microbi nozocomiali cu care și ea, la rândul ei, s-a infectat.

Familia a sesizat DSP Iași, dar a acuzat că instituția nu i-a comunicat adevărul.

Familia cere ministrului Sănătății să ancheteze situația.

La Spitalul Sfânta Maria din Iași, șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă pe când erau internați pentru alte probleme de sănătate. Chiar şi după ce a fost descoperit primul caz, la cel mai mare spital de pediatrie din Moldova au continuat internările, deşi focarul era declarat deja.



