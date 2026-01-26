Tudorel Toader: „Avem un cod penal cu foarte multe lacune”. De ce nu poate fi pedepsit copilul de 13 ani suspectat de crimă

Potrivit articolului 113 din Codul Penal, un minor care nu a împlinit 14 ani nu răspunde penal pentru faptele comise. Foto: Getty Images

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat, la Antena 3 CNN, că faptul că România nu are pârghiile legale necesare pentru a-l trage la răspundere pe copilul de 13 ani, suspectat de crimă, este doar una dintre multele lacune al Codului Penal. Fostul judecător la CCR a arătat că decidenții au modificat mereu Codul Penal „pompieristic” și de cele mai multe ori după ce un eveniment deosebit de grav a avut deja loc.

Potrivit articolului 113 din Codul Penal, un minor care nu a împlinit 14 ani nu răspunde penal pentru faptele comise. Este doar una dintre lacunele Codului Penal, în opinia fostului ministrul Tudorel Toader.

„Noi avem un Cod Penal cu multe lacune. Codul a fost adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, ceea ce înseamnă fără dezbateri, fără îmbunătățiri, fără analize. Codul a fost adoptat cu zeci de soluții neconstituționale declarate de către Curtea Constituțională”, a spus fostul ministru la Antena 3 CNN.

Tudorel Toader a atras atenția că și dacă legea penală ar fi modificată acum pentru a include răspundere penală și pentru infractorii sub 14 ani, tot nu s-ar aplica în cazul copilului de 13 ani, suspectat că a ucis cu premeditare un alt băiat de 15 ani.

„Există o tendință generală de a considera că minorii devin mai responsabili la o vârstă fragedă. De aceea se vorbește de scăderea vârstei pentru dreptul de vot. Ceea ce înseamnă că dacă poate să voteze, trebuie să devină și responsabil inclusiv penal pentru ce face. Dar, revenind, dacă legiuitorul modifică Codul Penal mâine prin ordonanță de urgență nu se va aplica faptelor despre care vorbim”, a explicat fostul ministru.

Tudorel Toader a atras atenția că în România, Codul Penal a fost adeseori modificat după ce o tragedie a avut deja loc.

„Problema este că noi modificăm Codul Penal de foarte multe ori, după ce se întâmplă astfel de evenimente grave. Ori o lege penală trebuie adoptată pe o fundamentare socio-psihologică foarte temeinică, ceea ce n-a existat la Codul despre care vorbim. Aici este problema. Politica penală nu se face în salturi, de pe o zi pe alta, pompieristic”, a conchis fostul ministru.

Precizările fostului ministru Tudorel Toader vin după ce ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat luni că, în urma crimei comise în localitatea Cenei de minorul în vârstă de 13 ani, a fost constituit un grup de lucru care să prezinte propuneri concrete asupra oportunităţii reducerii vârstei de răspundere penală.

Amintim că un adolescent în vârstă de 15 ani a fost ucis de colegii de şcoală, într-o comună din judeţul Timiş. L-au bătut, l-au înjunghiat, au încercat să-i dea foc, pentru a scăpa de cadavru. I-au săpat o groapă şi l-au aruncat acolo. A doua zi, şi-au pus ghiozdanele în spate şi s-au dus la şcoală, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Potrivit unor surse din anchetă, crima a fost planificată în detaliu în urmă cu o lună. Din răzbunare. Iar criminalii ar fi trei copii: unul de 13 ani și alți doi de 15 ani, care au fost arestați. Implicat ar fi și un tânăr de 21 de ani, care ar fi descoperit crima accidental, dar în loc să cheme poliția, i-a ajutat pe cei trei să ascundă cadavrul.