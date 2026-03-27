„Superfanul” naționalei Angliei își vinde casa ca să meargă la Cupa Mondială 2026. De ce este atât de cunoscut Andy

Trofeul Cupei Mondiale. Foto: Getty Images

„Superfanul” Angliei, Andy Milne, a anunțat că își vinde casa pentru a-și finanța excursia la Cupa Mondială 2026 din această vară. Bărbatul în vârstă de 62 de ani și-a câștigat „titlul” după ce o fotografie în care purta un tricou al echipei Angliei, în timp ce ținea cu bucurie o replică a trofeului Cupei Mondiale, a devenit virală în timpul turneului din 2022 din Qatar, scie BBC News.

Milne, care locuiește în Thailanda, a devenit o figură simbol printre fani și a participat ca invitat la premiile BBC Sports Personality of the Year în 2024. El a participat la nouă Cupe Mondiale, opt la masculin și una la feminin, și spune că și-a scos la vânzare a doua casă din Northwich, Cheshire, evaluată la 350.000 de lire sterline (aproximativ 404.475 de euro), pentru a-și finanța călătoria la turneul din Statele Unite, Canada și Mexic, care va avea loc anul acesta.

„Va fi scoasă la vânzare pentru că o vând ca să merg la Cupa Mondială. Ultimul turneu din Qatar a fost un cadou pentru mine, economisisem ani de zile. Avem o a doua casă de 27 de ani, așa că a părut momentul potrivit să scot banii”, a spus Milne.

Milne, care a participat la prima sa Cupă Mondială în Spania, în 1982, spune că va sta în SUA timp de șapte săptămâni și are bilete pentru fiecare meci până la finală.

„Încerc întotdeauna să fac lucrurile ieftin, dacă pot. Voi dormi pe canapea oriunde este posibil. Sunt norocos să am prieteni în Mexic, Dallas și Vancouver”, a adăugat Milne.

Prețurile biletelor pentru Cupa Mondială au fost criticate pe larg, Football Supporters Europe depunând săptămâna aceasta o plângere oficială împotriva FIFA din cauza „prețurilor excesive”.

În decembrie, președintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat prețurile, spunând că acestea reflectă „cererea absolut nebună” a publicului, în timp ce forul de conducere a introdus și un număr mic de bilete „mai accesibile” la prețul de 60 de dolari (52 de euro).

Pentru ca cineva să asiste la opt meciuri, câte unul în fiecare rundă, la Cupa Mondială, costul aproximativ este de 5.225 de lire sterline (aprox. 6.038 de euro) în cea mai mică gamă de prețuri, 8.580 de lire sterline (aprox. 9.914 de euro) în categoria medie și 12.350 de lire sterline (aprox. 14.270 de euro) pentru cele mai scumpe bilete.

Fanii au criticat decizia unor orașe de a percepe taxe pentru accesul în zonele pentru fani, care în mod tradițional erau gratuite.

Potrivit Athletic, prețul biletelor de tren în orașul gazdă, Boston, este estimat să se cvadrupleze în timpul turneului. Călătoria cu metroul la ultima Cupă Mondială din Qatar a fost gratuită pentru deținătorii de bilete.