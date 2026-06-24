Începe faza a 3-a grupelor la CM 2026, cu meciuri care se joacă la aceeaşi oră. Ce partide se transmit la Antena 3 CNN

Începe faza a 3-a grupelor la CM 2026, cu meciuri care se joacă la aceeaşi oră. Foto: Ryan Pierse/Getty Images via CNN Newsource

Miercuri, 24 iunie, începe faza a treia a grupelor la Cupa Mondială 2026, cu partide programate la aceeaşi oră. Meciurile vor fi transmite, în direct, de Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena PLAY. Este faza competiţiei în care se decide clar cine se califică în 16-imi şi cine pleacă acasă.

Faza a treia a grupelor de la CM 2026 se joacă în perioada 24-28 iunie. Iată cine transmite la TV partidele de miercuri, 24 iunie, dar şi în noaptea de miercuri spre joi:

Grupa B: Elveția vs Canada, ora 22:00 - Vancouver, Canada - Antena 1 şi Antena PLAY

Grupa B: Bosnia vs Qatar, ora 22:00 - Seattle, SUA - Antena 3 CNN

Grupa C: Maroc vs Haiti, ora 01:00 - Atlanta, SUA - Antena 3 CNN

Grupa C: Scoția vs Brazilia, ora 01:00 - Miami, SUA - Antena 1 şi Antena PLAY

Grupa A: Cehia vs Mexic, ora 04:00 - Mexico City, Mexic - Antena 1 şi Antena PLAY

Grupa A: Africa de Sud vs Coreea de Sud, ora 04:00 - Guadalupe (Monterrey), Mexic - Antena 3 CNN

Mbappe, eroul Franţei la CM 2026

Atacantul Kylian Mbappe, care a trimis Franța în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după o dublă reușită împotriva Irakului (3-0), luni, în cursul unui meci întrerupt peste două ore din cauza intemperiilor, a explicat dificultatea de a 'rămâne concentrat' atât de mult timp.

'A fost o seară foarte lungă, Emoțional, mental, a fost foarte dificil pentru că a trebuit să rămânem concentrați și dedicați în vestiar timp de aproape două ore. Jucătorii au depus un efort mare, la fel și staff-ul. Dar ne-am făcut treaba, suntem foarte mulțumiți de modul în care am jucat. Vom încerca să analizăm în zilele următoare ce putem îmbunătăți, pentru că sunt câteva lucruri pe care le-am fi putut evita, câteva momente puțin mai slabe pe care le-am fi putut gestiona mai bine, dar per total a fost o seară foarte frumoasă', a declarat Mbappe, preluat de Agerpres.

Întrebat câte goluri crede că ar trebui să marcheze pentru a fi golgheterul actualei Cupe Mondiale, în care alte vedete, precum argentinianul Lionel Messi și norvegianul Erling Haaland, au început la rândul lor în forță turneul din America de Nord, francezul a răspuns: 'Nu este ceva la care mă gândesc în acest moment. Am marcat întotdeauna goluri la Cupa Mondială, nu mă îngrijorează asta. Cel mai important este să avem o structură de echipă puternică, unde să ne putem orienta, unde să putem avea încredere în abilitățile noastre atunci când contează. Pentru că știm că cu cât avansăm mai mult în competiție, cu atât vom fi puși la încercare'.

Mbappe a subliniat că nu se simte într-o 'competiție' cu Messi în privința titlului de golgheter all time al Cupei Mondiale, după ce căpitanul naționalei 'albiceleste' a marcat deja de cinci ori de la debutul ediției 2026 și a ajuns la un total de 18 goluri la turneele finale, depășindu-l pe fostul golgheter istoric al competiției, germanul Miroslav Klose (16 goluri).

"Leo marchează întotdeauna, a marcat întotdeauna, marchează și va marca întotdeauna. Eu mă gândesc doar să-mi ajut echipa. A-mi ajuta echipa înseamnă a marca goluri, iar când marchezi goluri, desigur, te apropii de acel tip de 'sferă', dar, din nou, mai avem un drum lung și dificil în față și vrem să facem tot ce putem pentru a ieși victorioși", a subliniat căpitanul Les Bleus.