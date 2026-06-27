Programul ultimei zile din faza grupelor Cupei Mondiale 2026. La ce oră se joacă Iordania – Argentina, meci arbitrat de Istvan Kovacs

Meciul Iordania - Argentina este al doilea meci pe care cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, îl va arbitra la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Faza grupelor de la Cupa Mondială 2026 a ajuns la final, iar echipele au, în această noapte, ultima șansă să prindă un loc în șaisprezecimile celui mai prestigios eveniment din lumea fotbalului. Dacă, până acum, meciurile începeau la ora 22 sau 23, ultima zi a grupelor schimbă programul. Meciurile vor începe sâmbătă noapte, de la ora 00.

Croația - Ghana se joacă sâmbătă noapte, de la ora 00, și se vede în direct pe Antena 3 CNN. Croația este pe locul 3 în Grupa L, cu 3 puncte, în timp ce Ghana se află pe locul 2, cu 4 puncte.

Panama - Anglia se joacă în același timp și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Panama ocupă ultimul loc în grupă, cu 0 puncte (eliminată matematic din competiție), în timp ce Anglia conduce grupa, cu 4 puncte.

Columbia - Portugalia se joacă în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 2:30, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Columbia este deja calificată în 16-imile competiției, după ce a câștigat 2 din cele 3 meciuri jucate (este pe locul 1 cu 6 puncte în Grupa K), în timp ce Portugalia lui Ronaldo ocupă locul secund, cu 4 puncte.

DR Congo - Uzbekistan se joacă în același timp și se vede în direct pe Antena 3 CNN. Congo ocupă locul 3 în grupă, cu 1 punct, în timp ce Uzbekistanul se află pe ultimul loc, cu 0 puncte (eliminată matematic din competiție).

Algeria - Austria se joacă duminică dimineață, de la ora 5:00, și se vede în direct pe Antena 3 CNN. Algeria ocupă locul 3 în Grupa J cu 3 puncte, în timp ce Austria este pe locul secund, tot cu 3 puncte.

Iordania - Argentina se joacă în același timp și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Iordania se află pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte (eliminată matematic din competiție), în timp ce Argentina este deja calificată în 16-imi, câștigând 2 din cele 3 meciuri jucate până acum (este pe locul 1 cu 6 puncte).

Meciul Iordania - Argentina este al doilea meci pe care cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, îl va arbitra la Cupa Mondială 2026, după ce a arbitrat deja meciul cu numărul 1.000 din istoria competiției.