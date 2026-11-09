Centrala de la Iernut ar putea fi conectată la sistemul energetic în 2027, după ani de întârziere. Anunțul Romgaz

3 minute de citit Publicat la 13:04 09 Noi 2026 Modificat la 13:06 09 Noi 2026

Noua Centrală Termoelectrică Iernut are o capacitate instalată de 430 MW. Sursă foto: Agerpres

Centrala de la Iernut ar putea să fie sincronizată la Sistemul Energetic Naţional în primul semestru din 2027 şi să intre în operare comercială la jumătatea anului viitor, a declarat, luni, Aristotel Jude, director general adjunct la Romgaz, la o conferinţă privind provocările iernii 2026 - 2027 pentru sistemul energetic naţional.

„Am depăşit toate impedimentele care au ţinut de relaţia contractuală pe care am avut-o cu fostul antreprenor, cu suişuri şi coborâşuri. Romgaz acţionează ca antreprenor general. Avem un număr identificat de contracte necesare şi utile pentru realizarea activităţilor punerii în producţie a acestei centrale. Majoritatea contractelor sunt încheiate şi în derulare.

Am beneficiat şi de acel Memorandum aprobat în Guvernul României în mai anul acesta, care a facilitat încheierea acestor contracte prin procedura de negociere fără publicare prealabilă.

Este un proces greoi şi Romgaz a reuşit acest lucru, să încheie majoritatea contractelor necesare şi utile punerii în producţie a centralei Iernut, în condiţiile în care aplicarea legii 99/2016 într-un astfel de context este una foarte greoaie. (...)

Există premise solide, pe baza derulării activităţilor prealabile realizării testelor, ca în trimestrul I 2027 centrala să fie sincronizată cu Sistemul Energetic Naţional şi intrarea în operare comercială să fie realizată în jumătatea anului 2027", a explicat Jude, la conferinţa organizată de Focus Energetic.

El a subliniat că, în opinia sa, în condiţiile actualei Legi 99/2016 (privind achiziţiile sectoriale), nicio companie de stat din România nu va mai reuşi curând să realizeze o centrală de o astfel de dimensiune.

„Şi o să motivez prin faptul că, în realitate, legislaţia trebuie să permită ca un investitor, companie de stat să poată selecta antreprenorul general, să îi plătească acestuia contravaloarea prestaţiei de antreprenor general, iar pe baza unui deviz de lucrări realizat conform unui proiect tehnic de detaliu, să realizeze, printr-o procedură de cerere de ofertă, achiziţia de servicii, lucrări şi produse necesare şi utile realizării unei astfel de centrale.

În realitate, aceste produse, servicii şi lucrări intră într-o anumită secvenţă în realizarea centralei, iar publicarea unei valori estimate la începutul proiectului, atunci când tu nu ai un proiect tehnic de detaliu, nu face altceva decât să intre în tenebrele Legii 99 şi ale dificultăţilor pentru estimarea valorii şi stabilirea unui cadru contractual care să fie în limitele prevederilor Legii 99", a precizat oficialul Romgaz.

Acesta a adăugat că toţi cei implicaţi au învăţat o lecţie în ceea ce priveşte realizarea acestei centrale, care este un proiect recuperat cu succes de către o companie de stat.

„Este clar că asumarea răspunderii factorilor de decizie din cadrul Romgaz au salvat această centrală şi acesta este punctul meu de vedere, pentru că nu este uşor să iei decizii precum încheierea unei tranzacţii care a fost istorică într-o companie de stat, preluarea lucrărilor cu un antreprenor general aflat şi el în dificultate şi, mai apoi, asumarea de către Romgaz a calităţii de antreprenor general pentru finalizarea acestei centrale", a punctat Aristotel Jude.

Pe de altă parte, el a afirmat că ar trebui reanalizate obiectivele Uniunii Europene în ceea ce priveşte schimbările climatice, care, din punctul său de vedere, au afectat multe decizii în sectorul energetic şi nu au făcut altceva decât să ducă la un preţ crescut al energiei, pe care toţi dintre noi o plătim.

„Iar cheia succesului reprezintă realizarea investiţiilor, unde, din punctul nostru de vedere, Romgaz a fost un campion.

Dacă ne raportăm la programe de investiţii, peste 5 miliarde de lei anual, un procent de realizare a acestor investiţii de peste 80%, în opinia noastră reprezintă un succes, în condiţiile în care suntem o companie de stat care avem reglementări corporative mult mai drastice decât companiile private”, a transmis directorul Romgaz.

Noua Centrală Termoelectrică Iernut are o capacitate instalată de 430 MW, deţine o tehnologie modernă (ciclu combinat cu turbine cu gaze, care utilizează gazele naturale pentru producerea eficientă a energiei electrice), în timp ce eficienţa electrică brută este de 56,4%.

De asemenea, centrala are în dotare sistemul "Black Start" - echipamente destinate să permită pornirea centralei fără alimentare iniţială din reţeaua electrică externă, o funcţionalitate esenţială pentru sprijinirea restaurării SEN în cazul unor avarii majore sau al unor întreruperi generalizate, a arătat recent Ministerul Energiei.