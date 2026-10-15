Grecii văd cum magazinele Praktiker devin Dedeman. Frații Pavăl le renovează și duc în Grecia mărfuri fabricate în România

Magazinele Praktiker din Grecia sunt redenumite Dedeman FOTO: Facebook/ Praktiker - Agerpres

După 35 de ani de prezență în Grecia, denumirea Praktiker va fi înlocuită cu Dedeman, după ce frații Pavăl au prelaut Praktiker Hellas, în vara anului trecut.

Potrivit moneyreview.gr, schimbarea firmelor este însoțită și de lucrări ample de renovare și începe cu magazinul-fanion al companiei din Atena, cartierul Tavros.

În perioada următoare, procesul de redenumire și renovare va continua și în celelalte 16 magazine ale lanțului. Acesta se va desfășura treptat, pentru a asigura o tranziție lină către noul model de operare.

Praktiker Hellas a intrat sub controlul Pavăl Holding, grupul investițional românesc care deține lanțul Dedeman, specializat în bricolaj și amenajări pentru casă (DIY – Do It Yourself) în 2025. Dedeman este prezentat de presa din Grecia drept liderul pieței de bricolaj din România și una dintre cele mai mari companii din Europa de Sud-Est. Anul acesta, frații Pavăl au preluat Carrefour România.

Încă din luna februarie a anului trecut, Praktiker Hellas fusese redenumită Dedeman Hellas, planul inițial prevăzând însă că schimbarea firmelor magazinelor urma să aibă loc mai târziu, începând din 2027.

Praktiker a apărut pentru prima dată în Grecia în noiembrie 1991, când a fost deschis primul magazin Praktiker Hellas, în zona Elliniko. La acea vreme, compania era o filială a grupului german Praktiker AG. După falimentul companiei-mamă din Germania, filiala din Grecia a fost achiziționată de fondul de investiții Fairfax, deținut de Prem Watsa, fără ca denumirea comercială să fie schimbată.

În ultimele luni, Dedeman Hellas a întreprins o serie de alte măsuri, urmărind, pe de o parte, consolidarea bazei de capital a companiei și, pe de altă parte, eficientizarea funcționării și a structurii sale. În cursul verii a fost finalizată absorbția de către Dedeman Hellas a filialelor Adam Logistics și Petral (fosta Southrock, cu activități în domeniul administrării proprietăților imobiliare). Totodată, în februarie și martie au fost realizate două majorări de capital social, în valoare totală de 39 de milioane de euro.

De asemenea, sunt în curs de implementare modificări ale sistemului de aprovizionare și de gestionare a rețelei, cu scopul de a îmbunătăți performanța companiei și de a reduce costurile operaționale. În acest sens, în Grecia sunt introduse practici utilizate de Pavăl Holding în cadrul companiei Dedeman din România. Planul include și introducerea în magazinele din Grecia a unor produse comercializate sub marcă proprie, fabricate în unitățile de producție ale Dedeman din România.

O miză esențială pentru noul proprietar al Praktiker Hellas, devenită între timp Dedeman Hellas, este, desigur, creșterea vânzărilor, dar mai ales revenirea la profitabilitate.

În 2024, cifra de afaceri a lanțului s-a ridicat la 186,21 milioane de euro, în scădere cu 0,70% față de 2023. Compania a înregistrat pierderi de 1,76 milioane de euro, comparativ cu 1,40 milioane de euro în 2023.