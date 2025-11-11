Cum vrea șeful ANAF să lupte cu evaziunea după ce a spus că gemul bunicii afectează colectarea TVA: “’Țintim acest tip de contribuabil"

România are, în prezet, cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană. Foto: Agerpres

După ce a identificat gemul bunicii drept cauză pentru gap-ul de TVA, șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat marți o schimbare de strategie în ceea ce privește lupta împotriva evaziunii fiscale.

Potrivit acestuia, verificările făcute de inspectorii fiscali vor ţinti în special contribuabilii care au un comportament inadecvat din punctul de vedere al declaraţiilor fiscale. Pe de altă parte, contribuabilii onești vor fi cât mai puţin vizitați de inspectorii de la Fisc, potrivit Agerpres.

“Ne propunem să ţintim practic acel tip de contribuabil care are un comportament inadecvat din punct de vedere al declaraţiilor fiscale, cel care face concurenţă neloială celorlalţi parteneri. Ne propunem ca aici să şi transparentizăm şi să explicăm de ce facem asta şi care sunt aceste zone. Mai mult, pe contribuabilul onest încercăm să-l vizităm cât mai puţin, poate chiar deloc. Să venim în partea aceea de notificare, de discuţie, unde contribuabilul de bună credinţă participă proactiv şi ajută ANAF să-şi îmbunătăţească datele şi informaţiile.

Aş putea spune celebra zicală "erorile de azi, procedurile de mâine", ştiu că mulţi sunteţi obişnuiţi cu ea, asta facem şi noi chiar dacă sună banal, dar nu există la nivelul ANAF şi niciunde în lumea asta posibilitatea să estimezi orice fraudă care apare", a spus Adrian Nica.

El a precizat la Summitul de Fiscalitate şi Tehnologie că un rol important în această strategie îl va juca digitalizarea ANAF

"În ceea ce priveşte ANAF, partea de digitalizare este extrem de importantă pentru noi şi ne propunem ca, prin această digitalizare, analizele pe care le facem şi le valorificăm prin structurile de control să fie ţintite clare şi de aceea pe partea de inspecţii fiscale vom transparentiza acest proces al controlului, unde vom veni anul viitor şi vom prezenta zonele de risc identificate de noi, acţiunile pe care le întreprindem acolo şi rezultatele pe care obţinem”, a spus șeful ANAF.

El a afirmat că în prezent sunt trataţi similar contribuabilul de bună credinţă cu contribuabilul care are o schemă de fraudă.

Declarații controversate făcute de șeful ANAF

Amintim faptul că Adrian Nica a anunțat, la Antena 3 CNN, că România încearcă să calculeze mai corect deficitul de TVA, deoarece, în prezent, în acest gap, este inclus și „gemul pe care îl face în casă bunica”. Taxa pe valoarea adăugată este cea mai prost colectată taxă din România. Potrivit specialiștilor, din 100 de lei realizați efectiv, Fiscul colectează doar 65 de lei, deci o treime rămâne necolectată.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat în urma declarațiilor făcute de șeful ANAF, privind "gap-ul TVA la gem", precizând într-un interviu pentru Radio România Actualități, că "noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor”.

Premierul a mai precizat că vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat.

”Vor fi publicate săptămâna viitoare şi datoriile companiilor de stat şi lista cu aceste companii. Nu am mai aprobat în guvern bugetele lor, de când sunt premier, acolo unde au avut pierderi, decât cu planuri de recuperare”, a mai precizat Ilie Bolojan.