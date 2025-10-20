Economia globală ”n-a simțit încă durerea” din cauza tarifelor lui Trump, spune șefa Băncii Centrale Europene: ”E o chestiune de timp”

Președinta Băncii Centrale Europene a declarat că economia globală „nu a simțit încă durerea” provocată de tarifele impuse de președintele Donald Trump, dar că ”e doar o chestiune de timp”. FOTO: Getty Images

Președinta Băncii Centrale Europene a declarat că economia globală „nu a simțit încă durerea” provocată de tarifele impuse de președintele Donald Trump, dar că ”e doar o chestiune de timp”. Într-un interviu pentru CBS, Christine Lagarde a afirmat că, la un moment dat, exportatorii și importatorii nu vor mai accepta reducerea marjelor de profit cauzată de tarife și vor decide să majoreze prețurile.

„Aceste două treimi suportate de cele două companii, în esență exportatorul și importatorul, se bazează pe comprimarea marjelor lor,” a explicat ea, scrie Politico. „Cât timp vor rezista la o asemenea presiune asupra marjelor rămâne de văzut. Iar când nu vor mai putea, pentru că devine prea mult, atunci costul va fi transferat asupra consumatorului. Este doar o chestiune de timp.”

Lagarde i-a spus moderatoarei Margaret Brennan că tarifele reprezintă unul dintre cele două elemente care au făcut ca economia globală să intre „în transformare”, celălalt fiind progresele tehnologice.

„Transformarea,” a spus ea, „cred că este cauzată de câteva lucruri. Unul este tariful, care a schimbat harta schimburilor comerciale din întreaga lume și a creat noi alianțe, reformând modul în care tranzacționăm unii cu alții. Cred că a doua mare transformare este impactul inteligenței artificiale asupra a tot ceea ce facem, de la gestionarea datelor până la întâlniri romantice și orice altceva între acestea.”

Lagarde conduce Banca Centrală Europeană din 2019. Anterior, a făcut parte din guvernul Franței, inclusiv ca ministru al comerțului exterior, și a ocupat funcția de director general al Fondului Monetar Internațional.

Ea a spus că o parte a actualului război comercial dintre Statele Unite și China reprezintă, după părerea sa, o formă de poziționare strategică.

„Aș lua cu prudență aceste poziționări din prezent, pentru că sunt tipice tacticilor de negociere de ambele părți. Tipice,” i-a declarat Lagarde lui Brennan. „Îți arăți mușchii și spui că ești pregătit să lovești. Exagerez, desigur. Dar, la final, părțile vor trebui să vină la masa negocierilor, pentru că este în interesul ambelor economii, în ciuda ostilității existente între ele.”