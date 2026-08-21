Prețurile energiei au explodat în România: peste 500 de euro pentru un MWh în orele de vârf, iar scumpirile se vor vedea în facturi

Valul de căldură care cuprinde România în aceste zile generează și efecte pentru sistemul energetic. FOTO: Agerpres

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a explicat că, în contextul actualei crize energetice, prețurile de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), inclusiv prețurile energiei importate, au ajuns la niveluri ridicate. Media zilnică este de aproximativ 200 de euro/MWh, cu vârfuri care depășesc 500 de euro/MWh, iar aceste prețuri se vor reflecta în facturile consumatorilor.

Starea de alertă ar putea fi prelungită dacă condițiile meteorologice și situația din sectorul hidro nu se îmbunătățesc.

Bușoi a avertizat, de asemenea, că penele de curent pot apărea și în absența caniculei. Sistemul de distribuție are încă porțiuni nemodernizate, iar autoritățile sunt îngrijorate că, în această perioadă de temperaturi ridicate, incendiile de vegetație ar putea afecta liniile electrice. „Facem apel la oameni să nu dea foc la nimic”, a transmis acesta.

Cristian Boșoi a mai spus că valul de căldură care cuprinde România în aceste zile generează și efecte pentru sistemul energetic, dar că producția eoliană acoperă o parte importantă din consumul de energie:

"Din fericire, vorbim de o zi în care producția eoliană e prognozată a avea o creștere importantă. Vom avea 1.100 de MW, vârful de producție din eoliană, ceea ce va fi important pentru seară, pentru că asta va genera o scădere a importurilor. Maximul de import va fi la 1.500 de MW".

Producția de energie eoliană atinge un nivel record

Vârful de consum estimat pentru ziua de vineri de dispecerul energetic național este de 7.200 de MW.

"Aseară am avut un vârf mai mare puțin, însă am avut importuri mai mici pentru că am avut un record din energia eoliană. Au fost și producții de peste 2.100 de MW. Investiția în regenerabile și energia eoliană poate fi de mare ajutor sistemului energetic național.

E o seară de vineri în care și consumul casnic este poate mai scăzut, mai ales în centrele urbane. Prognoza este de 7.200 pentru această seară ca vârf și totul este sub control din producția internă și din importuri, care vor fi semnificativ scăzute. Vom gestiona bine situația în această zi".

Cristian Bușoi a mai explicat ce se întâmplă cu grupul 5 Turceni, oprit din cauza unor defecțiuni tehnice: "La Turceni, grupul 5, singurul rămas în activitate din Turceni, celelalte patru CE Oltenia sunt la Rovinari, a avut niște probleme tehnice care au determinat decizia corectă a conducerii de a face aceste reparații pe durata zilei de vineri și a weekendului. Luni, la ora 15:00, se va reconecta la sistemul energetic național. Nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici pe prețurile finale către consumatori".

Soluții de criză, după oprirea centralei de la Cernavodă

Reactoarele de la Cernavodă folosesc apa Dunării pentru răcire, iar seceta prelungită din această vară a coborât atât de mult debitul fluviului, încât autoritățile au fost nevoite să oprească producția din motive de siguranță.

Pentru a reduce dependența de importuri, autoritățile au repornit Unitatea 4 de la termocentrala Rovinari. Energia produsă acolo acoperă aproximativ jumătate din golul lăsat de oprirea Unității 2 de la Cernavodă.

Pe de altă parte, grupul energetic numărul 5 de la Termocentrala Turceni, singurul care mai funcționa în această termocentrală, a fost oprit joi, în jurul orei 1:00. Angajații au descoperit că sunt probleme la un cazan, în sensul că nu mai este etanșat cazanul pentru apă-aer și nu mai prezintă siguranță dacă rămâne în funcțiune.

Cristian Bușoi a explicat la Antena 3 CNN, în ce situații și cum ar urma să se aplice limitarea consumului de energie pentru marile companii, în contextul actualei crize energetice. El a subliniat că deconectarea va fi ultima soluție, care, teoretic, ar urma să fie aplicată doar dacă măsurile privind reducerea consumului nu ar funcționa. Întrebat dacă supermarketurile sau mall-urile vor fi închise sau vor avea program redus, Cristian Bușoi a exclus această variantă.