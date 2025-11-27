Apare „rata de Bulgaria”. Din primăvară, va exista un autobuz care va circula între Giurgiu şi Ruse

Giurgiu și Ruse vor să introducă o linie de transport în comun din primăvară / Foto: CNAIR / Facebook

Primăriile municipiului Giurgiu şi al oraşului bulgar Ruse au discutat posibilitatea instituirii unei linii de transport în comun între cele două oraşe, iar realizarea acesteia ar fi posibilă începând din primăvara anului viitor, a declarat joi, pentru Agerpres, directorul general al societăţii locale de transport, Tracum SA Giurgiu, Ovidiu Andrei.

„Eu am iniţiat un proiect pe care l-am supus atenţiei Primăriei municipiului Giurgiu prin care să extindem cursele de transport în comun şi între municipiile vecine şi prietene Giurgiu şi Ruse, Bulgaria. Proiectul a fost prezentat şi la o întâlnire comună pe care Primăria Giurgiu a avut-o cu Primăria Ruse în această lună şi în care partea bulgară şi-a exprimat disponibilitatea şi interesul pentru un astfel de proiect, mai ales că bulgarii au în pregătire un proiect transfrontalier în acest sens prin care au spus că pot pune la dispoziţie două autobuze electrice pentru efectuarea de curse de transport în comun", a declarat joi, pentru sursa citată, managerul societăţii locale de transport în comun, Ovidiu Andrei.

Potrivit acestuia, din punct de vedere tehnic şi logistic societatea pe care o conduce „poate efectua cursele şi acum", dar mai sunt necesare anumite aprobări, inclusiv din partea Ministerului Transporturilor, iar astfel demararea proiectului ar putea avea loc începând din primăvara anului viitor.

„Având în vedere faptul că e şi sfârşit de an, nu cred că se va realiza acest proiect până la finalul acestui an, pentru că sunt necesare şi hotărâri ale celor două consilii locale, din Giurgiu şi Ruse, dar este necesară şi o aprobare de la Ministerul Transporturilor pentru obţinerea unei licenţe de transport internaţional în vederea efectuării curselor transfrontaliere Giurgiu - Ruse, dar, categoric, acest proiect este posibil să fie realizabil în primăvara anului viitor", a mai menţionat Ovidiu Andrei.

Acest proiect vine în întâmpinarea dorinţei multor giurgiuveni şi locuitori din Ruse şi ar aduce o intensificare a schimburilor culturale şi economice dint