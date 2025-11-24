Restricții de circulație pe șoseaua București-Ploiești, pentru lucrări la Magistrala 6 de metrou

1 minut de citit Publicat la 21:46 24 Noi 2025 Modificat la 21:48 24 Noi 2025

Motivul restricțiilor vizează continuarea lucrărilor la magistrala de metrou M6. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Brigada Rutieră a transmis că traficul rutier va fi restricționat, începând de miercuri, la ora 03:00, pe șoseaua București - Ploiești, banda I de circulație, în zona intersecției cu Drumul Lăpuș, pe sensul de intrare în București.

Motivul restricțiilor vizează continuarea lucrărilor la magistrala de metrou M6, stația Paris, potrivit Agerpres.

“Recomandăm conducătorilor de vehicule să circule cu prudență și să respecte semnificația indicatoarelor rutiere amplasate temporar în zonă”, se arată într-un comunicat al Brigăzii Rutiere.

Pietonilor li se recomandă sa traverseze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenția de a traversa.

Întârzieri la proiectul extinderii magistralei M6

Din cauza unor piedici birocratice, proiectul extinderii metroului a înregistrat întârzieri. În cazul magistralei M6, estimarile sunt ca legătura cu zona Otopeni va fi realizată într-un scenariu optimist la finalul anului 2028.

Linia M6 va avea o lungime de aproximativ 14 kilometri și va include 12 stații noi. Pentru a fi realizate lucrările de suprafaţă au fost instituite restricţii de trafic. Proiectul este aşteptat atât de bucureşteni, cât şi de cei care ajung sau pleacă de la aeroportul Otopeni.

“Inițial prevăzusem sfârșitul anului 2027, acum va fi 2028 sau începutul anului 2029. Depășim pentru că s-au semnat contractele târziu. Pe măsură ce lucrările avansează, se dau în trafic anumite zone.

Timpul estimat de parcurgere a traseului de la Gara de Nord până la aeroport va fi de aproximativ 25 de minute, fără grija traficului și a întârzierilor de pe DN1. Totuşi, există adevărate semne de întrebare cu privire la data la care primul pasager va urca în metroul către aeroport”, a explicat Mariana Miclăuș, director general Metrorex, la un eveniment organizat de Antena 3 CNN și Income Magazine.

Gabriel Stanciu, director general companie feroviară, a spus că anul 2028 “e SF”: “Dacă credem că vom circula în 2028, în condițiile în care nu a fost organizată licitația de trenuri înseamnî că am citit prea mult Arthur C. Clarke, e SF. 36 de luni e durata minimă sub care eu nu recomand nimănui să calculeze ceva, de livrare de material rulant.

Un alt proiect aşteptat de locuitorii Capitalei este extinderea reţelei de metrou către comuna Berceni, cu încă 3 staţii”.