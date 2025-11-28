Studiul de fezabilitate pentru drumul radial DR1, finalizat. Proiectul va lega Sectorul 6 de autostrada A0

1 minut de citit Publicat la 19:53 28 Noi 2025 Modificat la 19:53 28 Noi 2025

Traseul DR1 va porni din Bulevardul Timișoara, în Sectorul 6, și va ajunge până în autostrada A0. sursa foto: Facebook / CJ Ilfov

Studiul de fezabilitate pentru drumul radial DR1, parte a investiției „Drumuri radiale conexe Autostrăzii de Centură București (A0) – DR1 – Vest Expres”, a fost finalizat. Tronsonul va avea o lungime de 9,7 kilometri și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte rutiere care vor conecta Capitala de infrastructura din jurul ei, relatează Agerpres.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit Consiliului Județean Ilfov, vineri a avut loc, la sediul instituției, o ședință de lucru dedicată prezentării detaliilor tehnice ale proiectului și stabilirii pașilor procedurali care urmează. La discuții au participat reprezentanți ai CJ Ilfov, ai Ministerului Transporturilor, ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, ai Primăriei Capitalei, precum și proiectantul.

În cadrul întâlnirii au fost trecute în revistă toate elementele tehnice necesare pentru implementarea DR1, aflat acum în etapa depunerii documentației pentru obținerea avizelor, după finalizarea studiului de fezabilitate. Printre acestea se numără nodurile rutiere, trecerile la nivel cu calea ferată, park & ride-ul, pistele de biciclete, intersecțiile, sensurile giratorii, pasajele pietonale, traversările și subtraversările. De asemenea, au fost discutate soluții complementare care să îmbunătățească mobilitatea pe întregul traseu.

Traseul DR1 va porni din Bulevardul Timișoara, în Sectorul 6, și va ajunge până în autostrada A0.

Construcția DR1 – Vest Expres va sprijini dezvoltarea unei microzone urbane funcționale în partea de vest a Municipiului București, delimitată de A1, DNCB, DJ401A și DJ602. Noul drum radial va permite o conectare mult mai rapidă a zonelor rezidențiale Clinceni și Domnești la polul de dezvoltare economică din apropierea A1 și va contribui la îmbunătățirea calității vieții în localitățile limitrofe din județele Ilfov și Giurgiu.