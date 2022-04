Cristi Popovici, trimisul special Antena 3 în Ucraina: "Ruşii trag cu sisteme de rachete multiple. 161 de civili au murit şi peste 600 de persoane au fost rănite în Nicolaev"

Suntem în districtul Korabelny, la aproximativ 10 km depărtare de Nicolaev şi bubuiturile se aud de jumătate de oră de când a sunat alarma aeriană dinspre zona Herson.

Se trage cu sisteme de rachete multiple Grad + Smerch. Sunt rachete extrem de puternice şi care pot distruge absolut totul în calea lor.

O parte din ele au căzut noaptea trecută aici în acestă localitate. Vedeţi urmele dezastrului lăsat în urmă.

Scopul armatei ruse este să bombardeze în continuare în Nicolaev în speranța că vor avea cale liberă spre Odesa.

De la începutul războiului peste 161 de civili au murit în Nicolaev şi peste 600 de persoane au fost rănite.

În ultimile zile aceste regiuni au fost bombardate în continuu.

E cutremurător când auzi aceste rachete care zboară una după alta şi ating ţinte la nimereală. Noi suntem într-un cartier civil.

Rușii au schimbat strategia! Îşi concentrează acum atacurile asupra porturilor din sudul Ucrainei cu scopul de a tăia accesul spre Marea Neagră. Trimişii speciali Antena 3, Cristi Popovici şi Coşti Pahonţu, vin cu informaţii de ultimă oră din Odesa şi Nicolaev.

Potrivit serviciilor de informaţii americane şi britanice, armata rusă a schimbat strategia şi îşi concentrează acum atacurile asupra porturilor din sudul Ucrainei cu scopul de a tăia accesul spre Marea Neagră.

Am plecat din Odesa de dimineață, au fost alarme şi acolo. Am ajuns la Nicolaev, chiar în timpul bombardamentelor. Le-am auzit, le-am simțit şi am si văzut câteva în oraş. Se trage cu bombe cu dispersie interzise de tratatele internaționale.

Acestea au între 2 şi 2000 de proiectile într-o bombă mai mare, care în momentul în care se apropie la 5 metri se sol explodează aruncând în jur proiectilele. La rândul lor explodează şi acelea aruncând sute de bucăți metalice.

Aceste proiectile acționează ca nişte gloanțe. Maşina aceasta a fost distrusă, ieri dimineața, de un astfel de proiectil.

Din fericire, şoferul a reuşit în ultimul moment să iasă din mașina şi s-a salvat. Aceste atacuri nu pot fi văzute pentru că nu lasă fum şi sunt extrem de periculoase, mai ales că ele nu acționează asupra unui punct.

Ele au fost aruncate în oraş de dimineață începând cu ora 7:00 într-un parc, într-o grădiniță şi asupra unei şcoli. La scurt timp după ce bomba a explodat a urmat o ploaie de proiectile care, la rândul lor, au împrăștiat peste tot bucăți șrapnel ascuțite şi fierbinți.

În urma atacului de ieri şi de azi dimineața, autorităţile au anunţat 2 morți şi mai multe persoane rănite.

Odesa a fost atacată din aer. Unele dintre rachete au fost doborâte de sistemul nostru de apărare aeriană. În unele cartiere au izbucnit incendii", a postat primăria din Odesa pe contul său oficial de Telegram.