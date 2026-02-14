A prezis The Simpsons cazul Jeffrey Epstein? Un episod din anul 2000 a băgat internauții în delir

Fanii cred că un episod din The Simpsons din anul 2000 ar fi „prezis” scandalul insulei Epstein. Foto: X/Profimedia Images

Serialul The Simpsons are de mult timp o reputație ciudată în cultura pop: aceea că ar fi „prezis” evenimente din viitor. Un clip dintr-un episod difuzat în anul 2000 a reapărut recent online și a devenit viral, mulți sugerând că animația ar fi făcut aluzie, cu ani înainte, la celebra insulă a lui Jeffrey Epstein.

De-a lungul timpului, serialul creat de Matt Groening a ajuns faimos pentru glume și episoade care, retrospectiv, par surprinzător de apropiate de realitate. Unii fani sunt convinși că nu e vorba doar de coincidențe, ci de un soi de „putere de predicție” mai stranie decât ficțiunea, scrie Euronews.

Acum, episodul din sezonul 12, intitulat „The Computer Wore Menace Shoes”, a intrat din nou în atenția publicului din cauza asemănărilor cu povestea insulei private a lui Jeffrey Epstein, unde acesta ar fi abuzat și traficat minore.

În episod, Homer lansează un blog sub pseudonimul „Mr. X” și începe să răspândească zvonuri pe internet. Din cauza acestui lucru, este răpit și dus pe o insulă secretă, unde ajung „niște tipi dubioși” care îi trimit acolo pe cei care „știu prea multe” despre afacerile lor murdare.

? SIMPSONS DID IT AGAIN - This is from The Simpsons, specifically the 1994 episode Homer Badman.



Obviously this went over everybody's heads back in the day.



It most likely referenced the Epstein's Island , predictive programming is real .



ALL INFRONT OF OUR FACES! pic.twitter.com/D2RtjpjGu5 — T R U T H P O L E (@Truthpole) February 6, 2026

Fragmente din acest episod au fost intens distribuite pe rețelele sociale, iar mulți utilizatori au făcut legătura cu insulele Little Saint James și Great Saint James, cunoscute împreună drept „insula Epstein”.

The Epstein Files - The Simpsons - Epstein Island.



Do you believe the Simpsons knew everything?#EpsteinFiles #Epstein pic.twitter.com/ijuUkZf8mJ — Scorpweb ? (@Scorpwebb) February 7, 2026

„The Simpsons au prezis Epstein și simt că îmi explodează creierul”, a scris cineva pe X. Alt utilizator a comentat: „Apar tot mai multe nume în dosarul Epstein… între timp, The Simpsons ne-au avertizat încă din 2000”.

Lucrurile devin și mai sensibile pentru unii fani, care au remarcat legături indirecte cu acuzațiile apărute la adresa lui Matt Groening.

Creatorul serialului a fost menționat în documente judiciare legate de cazul Epstein în 2019. Virginia Giuffre a susținut anterior că i-ar fi făcut un masaj la picioare lui Groening în avionul privat al lui Epstein, când avea 16 ani.

Ea l-a descris însă ca fiind „politicos” și nu a formulat alte acuzații de comportament nepotrivit.

Recent, un document al Departamentului de Justiție al SUA l-a menționat din nou pe Groening într-un e-mail în care se discuta despre posibilitatea de a-l prezenta pe laureatul Nobel Muhammad Yunus pentru o eventuală apariție specială în serial.