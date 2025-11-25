Dragoș Pîslaru: România e în continuare sub monitorizarea Comisiei, chiar dacă nu au fost suspendate fondurile

Proiecțiile indică o scădere treptată a deficitului bugetar, până la 6% din PIB în 2026. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat marți după ce Comisia Europeană a anunțat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care și România, potrivit Agerpres.

El a transmis pe Facebook că procedura de deficit excesiv rămâne totuși temporar deschisă și că este nevoie în continuare de disciplină, rigurozitate și investiții publice eficiente.

“Vești bune pentru România: Comisia Europeană a confirmat astăzi că țara noastră nu mai riscă suspendarea fondurilor europene, după ce măsurile luate au dus la progrese semnificative de consolidare fiscală. Este un semnal important de încredere din partea partenerilor noștri europeni și o confirmare că direcția în care mergem produce rezultatele corecte. Procedura de deficit excesiv rămâne totuși temporar deschisă. Suntem în continuare sub monitorizare, iar așteptările sunt clare: disciplină, rigurozitate și investiții publice eficiente. România are obligația de a continua reducerea deficitului și de a nu repeta greșelile trecutului”, a scris Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că mesajul transmis de Comisie a fost că măsurile adoptate de Guvern limitează creșterea cheltuielilor în 2025 și o plasează în limite conforme în 2026.

“Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Că putem continua investițiile europene, inclusiv proiectele vitale pentru modernizarea României - de la infrastructură și energie verde, la digitalizare, educație și sprijin pentru mediul de afaceri. Pe 12 decembrie, la reuniunea ECOFIN, România va prezenta noile progrese. Iar în aprilie 2026 vom avea o nouă evaluare. Așa cum o spun de fiecare dată, fondurile europene sunt șansa noastră de dezvoltare - și nu putem permite ca această șansă să fie pusă în pericol”, a mai scris ministrul Proiectelor Europene.

Concret, aceasta înseamnă că nu vor fi luate noi măsuri procedurale în acest stadiu, dar procedura rămâne deschisă (de exemplu, dacă deficitul nu este în mod durabil adus sub 3% din PIB) și se mențin obligațiile pentru statele membre din recomandarea Comisiei.

România se confruntă cu cel mai mare deficit din UE

România are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În anul 2024, deficitul înregistrat a fost de 9,3%, la o distanță semnificativă de țara de pe locul doi, Polonia, care a avut un deficit de 6,6%.

De asemenea, în primul trimestru din 2025, România a fost țara membră cu cel mai ridicat deficit de cont curent (minus 6,9 miliarde de euro, de la minus 4,2 miliarde de euro în perioada similară din 2024).

În luna iulie, raportul ECOFIN preciza că România ar trebui să consolideze cheltuielile totale pentru apărare şi securitate şi gradul de pregătire în aceste domenii, asigurând în acelaşi timp sustenabilitatea datoriei în conformitate cu concluziile Consiliului European din 6 martie 2025.