Europa vrea mai puțină birocrație. Liderii europeni au semnat o scrisoare în care cer simplificarea regulilor „învechite” ale UE

Unele capitale şi companii fac presiuni asupra Executivului blocului comunitar, astfel încât acesta să reducă reglementările în domenii precum raportarea sustenabilă şi normele ecologice. FOTO: Getty Images

Majoritatea ţărilor Uniunii Europene, inclusiv Germania şi Franţa, au solicitat o revizuire sistematică a reglementărilor blocului comunitar până la sfârşitul anului, pentru a renunța la regulile „învechite” și „inutile” care frânează competitivitatea companiilor europene, relatează Agerpres. Liderii a 20 de state membre i-au trimis o scrisoare preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, în ajunul reuniunii, în care cer simplificarea birocrației Uniunii Europene.



„Solicităm reducerea cadrului de reglementare şi demontarea regulilor învechite, menţinând în acelaşi timp obiectivele politice”, se arată într-o scrisoare trimisă preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, şi semnată de liderii a 20 de state membre UE, potrivit Bloomberg.



Liderii UE urmează să discute agenda de simplificare la un summit care va avea loc joi, la Bruxelles.

Unele capitale şi companii fac presiuni asupra Executivului blocului comunitar, astfel încât acesta să reducă reglementările în domenii precum raportarea sustenabilă şi normele ecologice.



Comisia Europeană a propus deja mai multe iniţiative axate în principal pe reducerea birocraţiei.



„Solicităm o revizuire sistematică a tuturor reglementărilor UE pentru a identifica normele care sunt inutile, excesive sau dezechilibrate”, se menţionează în scrisoarea consultată de Bloomberg.

În document se mai arată că UE trebuie să examineze toate normele blocului comunitar „pentru a stabili dacă acestea mai sunt încă adecvate scopului lor”.