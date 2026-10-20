Ungaria a blocat următorul pas pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la UE, fără nicio explicație. Nemulțumiri la Bruxelles

Premierul ungar Peter Magyar și-a atras reacția dură a autorităților de la Bratislava după o declarație în care a pus la îndoială actualele granițe ale țării cu vecinii săi. Foto: Getty Images

Ungaria a blocat următorul pas în procesul de aderare la UE al Republicii Moldova și Ucrainei, deși cerințele sale anterioare fuseseră îndeplinite, au declarat mai mulți diplomați pentru Kyiv Independent.

Ucraina și Republica Moldova avansează împreună în procesul de aderare la UE, până când vor fi deschise toate cele șase clustere de negociere, liste de reforme necesare pentru alinierea la legislația Uniunii Europene.

Cele două țări au obținut deschiderea a încă două dintre aceste clustere pe 13 octombrie, la Luxemburg. Au mai rămas două clustere de negociere, pe care oficialii celor două țări speră să le deschidă până la sfârșitul anului.

Experți tehnici din cele 27 de state membre ale UE s-au întâlnit pe 20 octombrie pentru a încerca să ajungă la un acord privind parcurgerea unei etape procedurale care ar declanșa procesul de deschidere a ultimelor două clustere, ce vizează agricultura, mediul și transporturile.

Însă Ungaria a blocat această inițiativă, provocând dezamăgirea celorlalte 26 de state, au declarat trei diplomați pentru Kyiv Independent.

Unul dintre diplomați a spus că reprezentanții celorlalte țări le-au cerut chiar omologilor ungari să-și explice poziția, dar aceștia nu au făcut-o.

În schimb, Ungaria ar fi afirmat că poziția sa rămâne aceeași ca înainte.

Diplomații maghiari nu au oferit nicio explicație pentru blocaj

Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă UE a fost solicitată să comenteze pentru acest articol, dar nu a răspuns înainte de publicare.

Un lucru pe care nu se poate baza poziția Ungariei este dreptul la educație al minorității maghiare din Ucraina, în legătură cu care Kievul a adoptat o lege pe 12 octombrie.

În schimb, se estimează că blocajul va fi temporar, pentru ca guvernul ungar să nu fie perceput de opoziție drept „prea conciliant” față de Ucraina.

Subiectul va fi reluat la fiecare reuniune ulterioară a grupului de lucru pentru extindere de la Bruxelles, până la depășirea blocajului. Avansarea candidaturilor Ucrainei și Republicii Moldova la aderarea la UE reprezintă o prioritate pentru președinția irlandeză a Consiliului UE, care conduce aceste reuniuni până la sfârșitul anului.

Oficiali de rang înalt din instituțiile europene și din statele membre au declarat pentru Kyiv Independent că se așteaptă ca ultimele două clustere să fie deschise oficial în decembrie.