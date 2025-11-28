F1: Oscar Piastri a fost cel mai rapid în singura sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Qatarului

Oscar Piastri a stabilit cel mai rapid timp în singura sesiune de antrenamente libere/ Foto: Getty Images

Australianul Oscar Piastri (McLaren) a stabilit cel mai rapid timp în singura sesiune de antrenamente libere de vineri înaintea Marelui Premiu al Qatarului, penultima etapă a sezonului de Formula 1, unde coechipierul său britanic Lando Norris, clasat pe locul doi în sesiune, are o primă şansă de a câştiga titlul mondial, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Pe circuitul Lusail situat la aproximativ treizeci de kilometri de capitala Doha, cele două McLaren-uri au terminat în faţa Aston Martin-ului spaniolului Fernando Alonso. Olandezul Max Verstappen, în dificultate cu monopostul său Red Bull, a obţinut al şaselea timp.

În campionat, Norris are un avans de 24 de puncte faţă de Verstappen şi Piastri, cei doi rivali ai săi în cursa pentru titlu, care sunt la egalitate, în timp ce un maxim de 33 de puncte (faţă de cele 25 obişnuite) poate fi câştigat datorită ultimei dintre cele şase curse sprint ale sezonului, care are loc sâmbătă şi modifică desfăşurarea weekendului.

Astfel, piloţii vor efectua o singură sesiune de antrenamente libere vineri, înainte de calificările care determină grila de start pentru cursa sprint de a doua zi. După această cursă, piloţii vor concura în sesiunea de calificări "clasice", care va determina grila de start pentru Marele Premiu de duminică.

Clasamentul sesiunii de antrenamente libere:

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:20.924 (29 tururi) Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:20.982 (28) Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:21.310 (26) Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:21.404 (20) Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.503 (30) Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:21.504 (27) Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:21.609 (29) Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:21.668 (31) Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1:21.669 (26) Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:21.698 (32) Nico Huelkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 1:21.783 (23) Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:21.794 (28) Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:21.796 (28) George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:21.824 (33) Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:21.926 (26) Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:21.926 (29) Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:22.096 (30) Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault) 1:22.424 (25) Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:22.562 (30) Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault) 1:23.529 (26)