Din ianuarie, Japonia va rămâne fără urși panda. Sunt cozi uriașe în Tokyo, oamenii vin să-i vadă ultima oară pe Xiao Xiao și Lei Lei

Popularii urși panda gemeni de la grădina zoologică din Tokyo se vor întoarce în patria lor, China. FOTO colaj Profimedia Images

Popularii urși panda gemeni de la grădina zoologică din Tokyo se vor întoarce în patria lor, China, la sfârșitul lunii ianuarie, scrie ABC News care citează oficiali locali. Japonia rămâne astfel fără panda pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Japonezii stau la cozi uriașe ca să îi vadă pentru ultima oară.

Xiao Xiao și Lei Lei, s-au născut în 2021 la Grădina Zoologică Ueno din Tokyo și au fost crescuți acolo, dar au fost acolo sub contract de împrumut și trebuie returnați până în februarie în China. Părinții lor, Shin Shin și Ri Ri, s-au întors acasă anul trecut, după ce China i-a împrumutat pentru cercetări legate de reproducere în 2011.

FOTO: Profimedia Images

Ultima zi în care urșii panda vor putea fi văzuți de public va fi pe 25 ianuarie, conform guvernului metropolitan din Tokyo.

Secretarul șef al cabinetului japonez, Minoru Kihara, a declarat că urșii panda au fost dintotdeauna iubiți de japonezi și a sperat că „diplomația panda” va continua să contribuie la menținerea prieteniei între cele două țări.

„Schimburile culturale prin intermediul urșilor panda au contribuit la îmbunătățirea relațiilor dintre Japonia și China și sperăm că această relație va continua”, a spus Kihara. El a adăugat că mai multe municipalități și grădini zoologice au exprimat dorința ca noi urși panda să fie împrumutați cât mai curând.

FOTO: Profimedia Images

China a trimis primul cuplu de urși panda în Japonia în 1972, pentru a marca normalizarea relațiilor diplomatice între cele două țări. De atunci, Japonia nu a rămas niciodată fără un urs panda.

Urșii panda mari provin din sud-vestul Chinei și sunt un simbol național neoficial al acestei țări. Beijingul îi împrumută altor state ca semn de bunăvoință, dar își păstrează dreptul de proprietate asupra lor și asupra oricăror pui pe care aceștia îi nasc.

Relațiile dintre Japonia și China s-au deteriorat recent, în special după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat la începutul lunii noiembrie că armata Japoniei ar putea interveni dacă China ar acționa împotriva Taiwanului, insula autonomă pe care Beijingul o revendică ca parte a teritoriului său. De atunci, China a impus restricții turistice Japoniei, iar evenimentele culturale și schimburile între autoritățile locale au fost anulate. Conflictele s-au intensificat în această lună, când manevrele militare chineze care implicau un portavion în apropierea sudului Japoniei au determinat Tokyo să ridice avioane de vânătoare.

FOTO: Profimedia Images

Astfel, plecarea ursilor panda gemeni, care au devenit un simbol al relațiilor dintre cele două țări, semnalează o perioadă de tensiuni în cadrul acestora, iar Japonia se pregătește să rămână fără un urs panda pentru prima dată în decenii.