„Omul care a construit Canary Wharf” este român. Povestea lui George Iacobescu, primul român care a primit titlul de Sir în Anglia

9 minute de citit Publicat la 08:30 08 Noi 2026 Modificat la 08:30 08 Noi 2026

Inginerul român Sir George Iacobescu a fost implicat în construirea Canary Wharf și a clădirii Walkie Talkie din Londra. Sursa foto: Colaj Getty Images

Puțini români știu că un inginer născut și format în România a ajuns să primească titlul de cavaler din partea Reginei Elisabeta a II-a și să conducă dezvoltarea unuia dintre cele mai importante centre financiare ale Londrei. Este vorba despre George Iacobescu, omul cunoscut în Marea Britanie drept „omul care a construit Canary Wharf”.

Povestea sa începe în România anilor de după cel de-Al Doilea Război Mondial, continuă cu o plecare dificilă din țară în 1975 și cu o carieră construită în Canada și Statele Unite, înainte de a ajunge la proiectul care avea să-i definească numele: transformarea fostelor docuri londoneze într-un cartier financiar cunoscut în toată lumea.

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Copilăria în România și sfatul care i-a schimbat cariera

George Iacobescu s-a născut la 9 noiembrie 1945, la București, într-o familie de intelectuali. Tatăl său era medic hematolog, iar bunicul său fusese avocat și jurnalist.

A copilărit în România postbelică, într-o perioadă marcată de instaurarea regimului comunist și de schimbările profunde din societate. A urmat școala primară în Tunari și apoi Liceul „Dimitrie Cantemir”, înainte de a studia ingineria civilă și industrială la București.

Inițial, s-a gândit să urmeze medicina, asemenea tatălui său. Acesta l-a îndrumat însă spre construcții, explicându-i că lumea va avea întotdeauna nevoie de oameni care să construiască.

Sfatul s-a dovedit decisiv. Iacobescu a ales ingineria și, între 1969 și 1975, a lucrat în România ca inginer structurist.

Într-un interviu acordat Financial Times în 2024, el a vorbit despre dificultățile vieții din perioada comunistă și despre situația familiei sale. Tatăl său, deși un medic apreciat, avea resurse materiale limitate. Unul dintre episoadele povestite de Iacobescu jurnaliștilor britanici este cel în care familia a trimis la spital singurul bec mai puternic din casă, pentru ca medicii să aibă suficientă lumină în timpul unei intervenții chirurgicale.

Experiențele din acei ani au contribuit la decizia de a-și construi viitorul în afara României.

Plecarea din România comunistă: emigrarea în Canada, în 1975

În 1975, la vârsta de 29 de ani, George Iacobescu a reușit să emigreze în Canada. Plecarea nu a fost însă una simplă.

Potrivit relatărilor sale, o mătușă stabilită la Montreal a strâns 5.000 de dolari, suma necesară pentru ca autoritățile comuniste să aprobe plecarea sa din țară. În acea perioadă, regimul Ceaușescu permitea în anumite condiții emigrarea unor cetățeni, în schimbul unor sume de bani plătite de rudele din străinătate.

Într-un interviu pentru Knight Frank, Iacobescu a descris această experiență într-o formulare care surprinde contradicția acelor ani: a plecat legal din România, dar, din punct de vedere moral, simțea că a evadat.

Plecarea a avut și un cost personal. Soția sa, Gabriela, nu a putut să i se alăture imediat, iar cei doi au fost nevoiți să aștepte ani până să poată fi împreună în Canada.

Ajuns la Montreal, Iacobescu a început să lucreze în domeniul construcțiilor. Primii ani au fost dificili. A muncit ca inginer în timpul zilei și a acceptat inclusiv slujbe de noapte, participând la demolarea clădirilor afectate de incendii.

Nu avea în spate o avere sau o rețea de relații care să-i garanteze succesul. Avea însă pregătirea tehnică acumulată în România și experiența practică din primii ani de activitate.

Întâlnirea întâmplătoare care i-a deschis drumul către marile proiecte imobiliare

Un moment decisiv al carierei sale s-a petrecut în Canada, la o petrecere la care ajunsese fără să cunoască pe nimeni.

Acolo a intrat în vorbă cu un om cu care a discutat ore întregi despre construcții. Luni, după acel weekend, a primit o ofertă de muncă pentru a deveni asistentul vicepreședintelui executiv al companiei acestuia.

Era vorba despre Olympia & York, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari ai vremii, fondat de omul de afaceri Paul Reichmann.

A fost intrarea lui George Iacobescu într-o lume a proiectelor de construcții de sute de milioane de dolari și a clădirilor care schimbau imaginea marilor orașe.

În cadrul Olympia & York, a avansat rapid și a participat la dezvoltarea unor proiecte importante din America de Nord.

Printre acestea s-au numărat First Canadian Place din Toronto, Olympia Centre din Chicago și World Financial Center din New York, complex cunoscut astăzi sub numele de Brookfield Place.

First Canadian Place, un zgârie-nori de aproximativ 300 de metri, a devenit una dintre clădirile emblematice ale orașului Toronto.

În anii următori, Iacobescu a ajuns în poziții de conducere în cadrul companiei, iar experiența acumulată în America de Nord avea să-i deschidă drumul către unul dintre cele mai ambițioase proiecte de regenerare urbană din Europa.

Canary Wharf: proiectul pe care inițial nu l-a considerat o idee bună

În 1986, George Iacobescu a fost trimis la Londra pentru a analiza posibilitatea dezvoltării fostelor docuri din zona Docklands, în estul capitalei britanice.

Zona Isle of Dogs, unde avea să fie construit Canary Wharf, era atunci foarte diferită de ceea ce reprezintă astăzi. Fostele docuri își pierduseră importanța economică, infrastructura era insuficientă, iar accesul era dificil.

Prima impresie a inginerului român nu a fost deloc favorabilă.

După ce a vizitat amplasamentul, a trimis conducerii companiei din Toronto un mesaj extrem de scurt: „Don't touch it” – „Nu vă atingeți de acest loc”.

Episodul este relatat chiar de Iacobescu în interviul publicat de Knight Frank în 2022.

Conducerea Olympia & York a decis însă să continue evaluarea proiectului, iar în 1988 George Iacobescu s-a mutat la Londra pentru a coordona construcțiile în calitate de vicepreședinte senior.

Așa a început una dintre cele mai importante etape ale carierei sale.

Cum a ajuns director executiv al Canary Wharf Group

Canary Wharf nu însemna doar construirea unor clădiri de birouri. Era un proiect de transformare a unei foste zone industriale într-un nou centru economic, capabil să atragă unele dintre cele mai mari bănci și companii internaționale.

Unul dintre primele simboluri ale acestei transformări a fost One Canada Square, turnul de 235 de metri finalizat în 1991, care a devenit pentru o perioadă cea mai înaltă clădire din Marea Britanie.

Dezvoltarea proiectului nu a fost însă lipsită de obstacole.

În 1992, Olympia & York a intrat în faliment, pe fondul dificultăților financiare și al crizei pieței imobiliare. La acel moment, Canary Wharf se confrunta cu probleme serioase, iar viitorul întregului proiect era incert.

În 1995, un consorțiu internațional de investitori a preluat dezvoltarea, iar proiectul a primit o nouă șansă.

George Iacobescu a rămas în echipa de conducere și a devenit director executiv al Canary Wharf Group în 1997.

Omul care a transformat Canary Wharf într-un centru financiar internațional

În următoarele decenii, George Iacobescu a devenit figura centrală a dezvoltării Canary Wharf.

Sub conducerea sa, fostele docuri au fost transformate într-un cartier modern, cu zgârie-nori, sedii de bănci și companii internaționale, spații comerciale, restaurante, locuințe, parcuri și infrastructură de transport.

Zona a atras instituții financiare importante și a devenit unul dintre principalele centre economice ale Londrei, alături de districtul financiar istoric City of London.

În interviul acordat Financial Times, Iacobescu a explicat că succesul Canary Wharf nu a fost rezultatul construirii unor clădiri spectaculoase, ci al dezvoltării unui întreg oraș. Transportul, infrastructura și conectarea zonei la restul Londrei au fost esențiale pentru reușita proiectului.

Potrivit biografiei oficiale publicate de Canary Wharf Group, proiectele dezvoltate sub conducerea sa au depășit 19,6 milioane de picioare pătrate, echivalentul a aproximativ 1,82 milioane de metri pătrați, incluzând birouri, locuințe, spații comerciale, agrement și ospitalitate.

Au fost amenajate, de asemenea, peste 16,5 acri de parcuri și spații publice.

La ce alte proiecte importante din Londra a lucrat

Experiența sa nu s-a limitat la Canary Wharf. Iacobescu a supervizat și alte proiecte importante din Londra, printre care redezvoltarea amplasamentului Shell Centre de pe malul sudic al Tamisei, Drapers Gardens și clădirea 20 Fenchurch Street, cunoscută drept Walkie Talkie.

În iulie 2011, a devenit președintele Canary Wharf Group, pe lângă rolul de director executiv pe care îl deținea deja. În 2021 a trecut la funcția de președinte neexecutiv.

A rămas în conducerea grupului până la 1 iulie 2024, când s-a retras din consiliul de administrație, după 36 de ani de implicare în dezvoltarea proiectului.

Cum a ajuns românul George Iacobescu să fie numit Sir de Regina Elisabeta a II-a

Recunoașterea internațională a activității sale a venit și din partea familiei regale britanice.

În 2003, George Iacobescu a primit distincția CBE - Commander of the Order of the British Empire - pentru contribuțiile sale la regenerarea urbană și atragerea investițiilor.

La sfârșitul anului 2011, Regina Elisabeta a II-a a anunțat acordarea titlului de cavaler, Knight Bachelor, pentru serviciile aduse activităților caritabile, comunității și industriei serviciilor financiare.

Ceremonia de învestire a avut loc în 2012, iar George Iacobescu a devenit Sir George Iacobescu.

Potrivit informațiilor publicate de Ambasada României la Londra și de presa britanică, el a fost primul român care a primit această distincție din partea Reginei Elisabeta a II-a. Titlul îi permite să folosească apelativul „Sir” înaintea numelui.

Este o recunoaștere rară pentru un om născut și educat în România, care și-a construit întreaga carieră internațională pornind de la pregătirea inginerească dobândită la București.

A rămas legat de România și a sprijinit cultura și educația

Dincolo de activitatea din domeniul construcțiilor și al afacerilor, George Iacobescu s-a implicat în numeroase inițiative culturale, educaționale și caritabile din Marea Britanie.

A avut legături cu instituții și organizații importante, printre care British Museum, Teach First, London First și Royal British Society of Sculptors.

A susținut, de asemenea, proiecte și inițiative dedicate comunității, educației și dezvoltării urbane.

Legătura sa cu România a rămas importantă. În mai 2025, a fost decorat de statul român cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, pentru contribuția la promovarea imaginii României, susținerea relațiilor româno-britanice și sprijinirea artiștilor, cercetătorilor și studenților români din Regatul Unit.

Este una dintre cele mai importante distincții acordate de statul român.

George Iacobescu pregătește un nou zgârie-nori: Turnul ar putea deveni cea mai înaltă clădire de birouri din Londra

La aproape patru decenii de la implicarea sa în dezvoltarea Canary Wharf, George Iacobescu este asociat unui nou proiect imobiliar de proporții în Londra.

Prin compania de dezvoltare Upper Brook, fondată împreună cu George Stow, acesta coordonează planurile pentru construirea unui turn de 70 de etaje și aproximativ 300 de metri înălțime, în zona Exchequer Court, în apropiere de celebrul zgârie-nori The Gherkin.

Proiectul, realizat pentru compania americană AmTrust Financial Services, presupune demolarea clădirii existente și construirea unui imobil modern, cu aproximativ 100.000 de metri pătrați de spații de birouri. Planurile includ și grădini suspendate, spații publice și zone culturale.

Dacă va fi aprobat și construit la înălțimea propusă, turnul ar putea deveni una dintre cele mai înalte clădiri de birouri din Londra, la egalitate de înălțime cu The Shard și proiectul One London. Ar urma să fie finalizat, potrivit estimărilor dezvoltatorului, în 2033.

De la inginerul din România la omul care a schimbat o parte din Londra

Povestea lui George Iacobescu se întinde pe aproape opt decenii și traversează mai multe lumi: România postbelică, perioada comunistă, Canada, Statele Unite și Marea Britanie.

A plecat din România în 1975, după ce a lucrat ca inginer structurist, și a început în Canada cu slujbe dificile, inclusiv muncă de noapte. A ajuns apoi într-una dintre cele mai importante companii imobiliare din America de Nord, a coordonat proiecte de anvergură în Statele Unite și a devenit omul din spatele transformării Canary Wharf.

A condus dezvoltarea unui cartier care găzduiește astăzi sedii ale unor instituții financiare internaționale și a primit recunoașterea Reginei Elisabeta a II-a, precum și distincții importante din partea României.

George Iacobescu nu este arhitect, ci inginer și dezvoltator imobiliar, iar contribuția sa a constat în coordonarea unor proiecte de construcții și regenerare urbană care au schimbat imaginea Londrei.