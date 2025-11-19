Mâncarea ultraprocesată are efecte nocive asupra fiecărui organ uman major, arată un nou studiu

2 minute de citit Publicat la 14:57 19 Noi 2025 Modificat la 18:37 19 Noi 2025

Alimente ultraprocesate includ băuturi răcoritoare și gustările gata preparate. FOTO: Hepta

Alimentele ultraprocesate sunt asociate cu efecte nocive asupra fiecărui sistem major de organe al corpului uman și reprezintă o amenințare seismică pentru sănătatea globală, conform celei mai ample analize din lume, citată de The Guardian.

Acest tip de alimente înlocuiește rapid alimentele proaspete din dietele copiilor și adulților de pe fiecare continent și este asociat cu un risc crescut de apariție a unei duzini de afecțiuni, inclusiv obezitate, diabet de tip 2, boli de inimă și depresie.

Creșterea bruscă a consumului de alimente ultraprocesate la nivel mondial este stimulată de corporațiile cu scop lucrativ care utilizează o serie de tactici agresive pentru a stimula consumul, sugerează studiul citat de jurnaliștii britanici.

Concluziile, dintr-o serie de trei lucrări publicate în Lancet, vin în contextul în care milioane de oameni consumă din ce în ce mai multe alimente ultraprocesate, cum ar fi mese gata preparate, cereale, batoane proteice, băuturi carbogazoase și fast-food.

Boli cronice și deces prematur, asociate cu alimentele ultra-procesate

Dovezile analizate de 43 dintre cei mai importanți experți din lume sugerează că dietele pe baza acestor alimente sunt legate de obezitate, calitate nutrițională slabă și expunere mai mare la substanțe chimice și aditivi nocivi.

O analiză sistematică a 104 studii pe termen lung a constatat că 92 dintre acestea au raportat riscuri asociate mai mari cu una sau mai multe boli cronice și deces prematur din toate cauzele.

Unul dintre autorii seriei Lancet, profesorul Carlos Monteiro, profesor de nutriție în sănătate publică la Universitatea din São Paulo, a declarat că descoperirile au subliniat de ce sunt necesare acțiuni urgente pentru a combate acest tip de alimente.

„Prima lucrare din această serie Lancet indică faptul că alimentele ultraprocesate dăunează fiecărui sistem major de organe din corpul uman. Dovezile sugerează cu tărie că oamenii nu sunt adaptați biologic pentru a le consuma.”

Un alt studiu a indicat că doar cinci zile de consum excesiv de alimente ultraprocesate, bogate în calorii, pot reduce sensibilitatea creierului la insulină, ceea ce favorizează apariția obezității.

Ce sunt alimentele ultraprocesate și de ce sunt nocive

Această categorie de alimente este alcătuită din produse care au fost fabricate industrial, adesea folosind arome artificiale, emulgatori și coloranți. Acestea includ băuturi răcoritoare și gustări ambalate și tind să fie extrem de gustoase și bogate în calorii, dar sărace în nutrienți.

Cercetătorii sugerează că procesarea industrială modifică structura alimentelor, influențând modul în care nutrienții sunt absorbiți și generând compuși potențial toxici, precum acroleina – prezentă și în fumul de țigară, dar și în alimentele caramelizate sau prăjite intens. Ambalajele alimentare ar putea contribui, de asemenea, la expunerea la substanțe nocive.

De asemenea, sunt concepute și comercializate pentru a înlocui alimentele proaspete și mesele tradiționale, maximizând în același timp profiturile corporative, a spus Monteiro.

„Consumul tot mai mare de alimente ultra-procesate remodelează dietele la nivel mondial, înlocuind alimentele și mesele proaspete și minim procesate”, a avertizat Monteiro.

Autorii studiului au propus restricții de marketing mai stricte, în special pentru reclamele destinate copiilor, precum și interzicerea acestor alimente în unele locuri publice, cum ar fi școlile și spitalele, și limitarea vânzărilor și a spațiului pe rafturile supermarketurilor.