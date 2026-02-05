Compania care a readus la viață lupii străvechi construiește un bioseif în Emirate pentru speciile pe cale de dispariție

Lupii preistorici, cunoscuți ca „Dire wolf” erau prădători care trăiau în America de Nord alături de tigri cu dinții sabie și mastodonți. Foto: Colossal Bioscience

Colossal Biosciences, compania care încearcă să reînvie specii precum dodo, tigru tasmanian, sau păsările „moa”, a anunțat că va crea o biobancă pentru speciile pe cale de dispariție în Emiratele Arabe Unite (EAU). Situat în Muzeul Viitorului din Dubai, Colossal Biovault și Laboratorul Mondial de Conservare vor depozita milioane de țesuturi congelate și alte mostre de la 10.000 de specii, inclusiv cele 100 cele mai periclitate la nivel global și în Emiratele Arabe Unite, afirmă compania, potrivit CNN.

În aprilie anul trecut, Colossal a anunțat că a „înviat” lupul străvechi, creând trei animale, doi masculi și o femelă, folosind ADN antic, clonare și tehnologie de editare genetică pentru a modifica genele unui lup gri. Experții au subliniat că nu este posibil să învii o copie la indigo a unui animal dispărut și că lupii sunt în esență hibrizi între un lup dispărut și un lup gri, similari ca aspect cu predecesorul lor dispărut.

Colossal, cu sediul în Dallas, declară că va adopta o abordare dublă a mostrelor din seiful său din Emiratele Arabe Unite, utilizându-le pentru cercetarea speciilor pe cale de dispariție, dar și ca mijloc de a readuce la viață speciile, în cazul în care acestea dispar.

Într-un interviu acordat lui Richard Quest de la CNN, cofondatorul și CEO-ul Ben Lamm a comparat noua biobancă cu „Seiful Apocalipsei” din Cercul Arctic, o instalație care conservă aproape 1,4 milioane de mostre de semințe și a spus că animalele au nevoie de o conservare similară.

„Trebuie să începem să susținem toată viața de pe Pământ, deoarece, deși conservarea funcționează, nu funcționează cu viteza cu care eradicăm speciile”, a spus el.

Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) conține peste 48.000 de specii amenințate cu dispariția, dintre cele 172.600 de specii evaluate. Estimările privind numărul de specii care dispar în fiecare an variază, în parte pentru că există atât de multe specii încă nedescoperite sau neidentificate oficial.

Lamm a spus că își propune să dețină mai multe mostre din fiecare specie, pentru a păstra diversitatea genetică: un factor cheie în viabilitatea populației pe termen lung.

El a susținut că există mai multe motive în spatele efortului de a salva animalele pe cale de dispariție, descriind multe dintre ele drept specii cheie în mediul lor. Pierderea unei specii poate dezechilibra un mediu, provocând supraabundența sau eradicarea alteia, cu efecte care se extind de-a lungul lanțului trofic.

„Există, de asemenea, cantități masive de date pe care le pierdem uneori atunci când o specie dispare. Păsările au un sistem imunitar semnificativ mai bun decât al nostru. Așadar, ar trebui să studiem acest lucru, pentru a vedea cum ar putea fi aplicat și la oameni”, a spus el.

„Dacă nu-ți pasă de animale, ar trebui să-ți pese de animale, pentru că ele îi ajută pe oameni”, a adăugat Lamm.

În ciuda dimensiunii preconizate a întreprinderii, aceasta nu este singura astfel de instalație din lume.

Institutul pentru Cercetare în Conservare al Grădinii Zoologice din San Diego găzduiește o „Grădină Zoologică Înghețată” care conține mostre de la peste 1.300 de specii și subspecii. De la înființarea sa în 1975, genetica a progresat semnificativ. Clone a patru specii pe cale de dispariție: calul lui Przewalski, originar din Asia Centrală, gaurul indian, bovinele banteng din Asia de Sud-Est și dihorul cu picioare negre din America de Nord, au fost create din material genetic păstrat în unitate.

Alte proiecte conțin mii de mostre de ADN animal, cu diferite aplicații științifice pentru celulele vii. The Frozen Ark, o organizație caritabilă, a acumulat 48.000 de mostre, majoritatea ADN, inclusiv ADN de leopard de zăpadă și Oryx cu coarne de scimitar (o specie dispărută în sălbăticie), în mai multe locații din Regatul Unit.

Întrebată despre biobanca Colossal, San Diego Zoo Wildlife Alliance a declarat pentru CNN într-un comunicat că accelerarea „criptoconservării celulelor vii” este „o oportunitate fără precedent și o necesitate urgentă pentru asigurarea viitorului diversității biologice a Pământului”, menționând că „nicio organizație nu poate face acest lucru singură”.

Alianța a avertizat că „astfel de eforturi vor trebui să abordeze cadrele de reglementare, guvernanța pe termen lung și coordonarea peste granițele politice” și necesită „o atenție deosebită respectării politicilor și acordurilor internaționale”.

„O strategie sustenabilă pentru biobancare este un model distribuit care favorizează dezvoltarea capacității de biobancare la nivel național în țările cu biodiversitate, în parteneriat cu instituții cu cunoștințe și expertiză pe termen lung în domeniul colecțiilor”, a adăugat acesta.

Dusko Ilic, profesor de știința celulelor stem la King's College London, a declarat că, în prezent, „nu există suficiente detalii publice pentru a evalua biobanca lui Colossal”, menționând că ar dori să vadă mai multe detalii despre „domeniul de aplicare (specii, tipuri de probe), guvernanță, acces, finanțare pe termen lung și integrare cu cadrele de conservare”.

„Criobancarea în sine nu este echivalentă cu un impact asupra conservării”, a spus el.

„Pentru public, grădinile zoologice înghețate reprezintă un concept convingător și contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la pierderea biodiversității. În practică, acestea sunt cel mai bine văzute ca instrumente complementare, nu ca înlocuitori pentru conservarea in situ, protecția habitatului sau gestionarea populației”, a spus Ilic.

Noua inițiativă cu biobancă face parte dintr-o inițiativă de nouă cifre din Emiratele Arabe Unite, o națiune care a investit recent 60 de milioane de dolari în Colossal, care a strâns 615 milioane de dolari de la înființarea sa în 2021.

Biobanca, situată în interiorul unui muzeu din inima Dubaiului, este destinat să pună publicul în imediata apropiere a lucrărilor științifice în curs.

„Lucrăm cu Muzeul Viitorului pentru că vrem să-l expunem. Vrem să creăm laboratoare vii, expuse, și să-i atragem pe copii și pe oameni entuziasmați către știință”, a argumentat Lamm.