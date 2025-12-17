Nick, fiul lui Rob și Michele Reiner, a fost pus sub acuzare pentru că și-a ucis părinții și riscă pedeapsa cu moartea

Rob Reiner, alături de soţia lui, Michele Singer Reiner, şi fiul lor, Nick Reiner. Sursa foto: Getty Images

Nick Reiner, fiul actorului Rob Reiner și al soției sale, Michele Singer Reiner, a fost pus sub acuzare pentru uciderea părinţilor săi, a relatat BBC. În vârstă de 32 de ani, scenaristul, care s-a confruntat cu dependențe și lipsa de adăpost, ar putea primi pedeapsa cu moartea. El a fost arestat la scurt timp după ce părinţii lui au fost găsiţi fără viaţă în urmă cu două zile, în locuinţa lor din California.

Procurorii din Los Angeles au emis acuzaţii de omor împotriva lui Nick Reiner în cazul morţii părinţilor său, regizorul de la Hollywood Rob Reiner şi soţia sa Michele, potrivit sursei citate.

Nick Reiner este acuzat de două fapte de omor cu premedidare, în circumstanţe speciale, a declarat procurorul districtual Nathan Hochman. El ar putea fi condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitatea de a fi eliberat sau la pedeapsa cu moartea, dacă va fi găsit vinovat.

Procurorul districtual Nathan Hochman a mai precizat că fiul actorului Rob Reiner va fi adus în faţa instanţei pentru a i se prezenta în mod oficial acuzaţiile şi a pleda, după ce primeşte avizul medical de la oficialii penitenciarului.

Acuzaţiile vin la două zile după ce renumitul cuplul a fost găsit mort în locuinţa din Brentwood, California, cu mai multe plăgi înjunghiate. Punerea sub acuzare include, de asemenea, o "referire specială" la faptul că Nick Reiner a folosit un cuţit.

Marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, Nathan Hochman a declarat că nu a fost luată decizia dacă procurorii vor cere pedeapsa cu moartea.

Suspectul, în vârstă de 32 de ani, a mai fost acuzat că a folosit "o armă periculoasă şi mortală, mai exact un cuţit".

Nick Reiner era aşteptat să apară în faţa unui judecător marţi, pentru o audiere în care să fie oficial pus sub acuzare. Procurorul districtual a afirmat că aceasta va fi programată la o dată ulterioară.

Născut pe 6 martie 1947, Rob Reiner a regizat mai multe firme celebre, într-o varietate de genuri, între care "This is Spinal Tap", "Misery" şi "A Few Good Men".

Michele Singer Reiner a fost actriţă, fotograf şi producător şi fondatorul Reiner Light, o agenţie de fotografie şi o companie de producţie. Ea s-a născut pe 3 martie 1957 în Brentwood, Los Angeles.

Comunitatea din LA, în stare de şoc după moartea soților Michele și Rob Reiner

Şeful Departamentului de Poliţia din LA, Jim McDonnell, a declarat, în conferinţa de presă: "Acest caz este sfâşietor şi profund personal, nu doar pentru familia Reiner şi cei dragi lor, ci pentru întregul oraş".

"Transmitem profunde condoleanţe tuturor celor afectaţi de această tragedie", a spus Jim McDonnell.

Întrebat dacă arma crimelor a fost recuperată, Hochman a răspuns că acest lucru va fi aflat în instanţă. Oficialii au mai declarat că autopsiile, care nu au fost încă finalizate, vor stabili cauza exactă, modalitatea şi ora deceselor.